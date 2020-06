MADARIAGA (VIDEO): Exceso policial provoca desprendimiento de retina a un reconocido camionero en el acceso a la ciudad

MADARIAGA

Nota actualizada con video de la golpiza en este link: https://bit.ly/3dppwcA

Fabián Andina sufrió distintos golpes y desprendimiento de retina

Regresó escoltado a la ciudad. Según asegura no lo dejaban llegar hasta el galpón que está a metros del control por lo que decidió pasar por encima del cantero divisor de la calle y la colectora. Allí derribó varios conos y llegó a su oficina.

El mismo policía me decía: pégame, pégame que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago. Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí

al protagonizar un incidente con la policía en la tarde del domingo en el control de Acceso a la ciudad.El reconocido transportista habló con Central de Noticias y relató que salió con su camión a cargar nafta a una estación que se encuentra sobre ruta 74. Al salir de su galón, que está a metros de los controles de calle Pellegrini, derribó uno de los conos y una patrulla lo siguió hasta la estación.Allí, según el relato de Andina, le pidieron todos los papeles y el permiso de circulación. Como recientemente cambió el formato de permiso les facilitó el viejo y les dijo que tenía uno nuevo en su oficina.Su mujer accionó el embrague del camión y la policía entendió que querían acceder al predio privado para ponerse a salvo. Bajaron a la mujer del habitáculo y allí comenzó la pelea entre un uniformado y Andina.”, explicó.El hombre, que es hipertenso terminó en el hospital con 22 de presión y desprendimiento de retina además de golpes en el cuerpo.Ahora, junto a su abogado denunciará a los policías por las lesiones que se desencadenaron por arrastrar un cono.