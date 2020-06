MADARIAGA: La familia del nene que dio positivo de COVID-19 mostró su indignación y preocupación por el momento que transitan

MADARIAGA





Central de Noticias Madariaga

Una de las tías del pequeño, a la que identificaremos como A.G. dijo que se sienten preocupados por la cantidad de trascendidos que circulan acerca del caso.

La mujer dijo que es errado lo que comunicó el municipio esta mañana acerca de un “festejo familiar”

En su explicación dijo que “son una familia muy numerosa” en donde hay una abuela con 7 hijos, de los cuales 6 tienen familia y uno de los nietos es quién está internado

Todos los tíos y sobrinos están aislados

y eso se debe porque hubo contacto indirecto con el chico a través de la abuela o de algún primo

“No hubo fiesta, ni asado ni nada. Sólo hubo un almuerzo y se reunió un hijo, con su esposa y un nieto. Como ella está con miedo elegimos quién podía compartir ese día con ella”.

“La gente causa daño, nos apunta y hacen comentarios maliciosos sobre cosas que no pasaron. Tuvimos que llamar al municipio y hablar con Miguel Vallo para que modifiquen ese dato pero ya se había diseminado esa noticia”, indicó al hablar con CNM.

no jugó al fútbol, no estuvo de viaje y sólo ha tenido contacto con algunos de sus primos. También descartó que alguien haya entrado de Buenos Aires para venir a verlos en las últimas semanas: “Es loco pensarlo. No tienen razón”

Sólo cuestionó la falta de comunicación de Desarrollo Social. Hoy toda la familia precisa de vivires para subsistir y no saben cómo salir a comprarlos si deben estar encerrados.

tomó contacto con una de los familiares del pequeño de 11 años que permanece aislado en el Hospital Municipal luego de haber dado positivo en el examen de coronavirus.-son unas 30 personas-A.G. aclaró que el menor en cuestiónAl mismo tiempo se mostró esperanzada en que pueda tratarse de un falso positivo que sólo se trate de una neumonía porque el pequeño sufre desde hace tiempo problemas respiratorios. “Hoy mi sobrino está aislado con la mamá y no sabe bien que es lo que está pasando con él. Agradezco el acompañamiento de las autoridades del Hospital que han estado al lado nuestro desde el principio”, relató.La mujer explicó que todos sus hermanos son parqueros y desarrollan tareas en Costa Esmeralda, Pinamar, Valeria del Mar y Cariló. En un detalle importante, explicó que la gran mayoría de ellos cobran sus trabajos por cuenta bancaria porque los dueños de las casas en las que desarrollan tareas no están en la costa.También descartó, como nexo epidemiológico algún viaje a Mar del Plata.A.G. resaltó el gesto de la gente solidaria que le manda mensajes de acompañamiento y apoyo.Por eso, pidió a través de la entrevista que la gente solidaria envíe un mensaje privado a Central Madriaga para coordinar la posibilidad de compra de los vivires. El proceso sería con un simple protocolo e donde no existiría contacto entre quién haga el mandado y el los miembros de la familia.