LA COSTA: No registra casos de coronavirus

ZONALES

De acuerdo al informe del Comité Epidemiológico no se reportan nuevos casos de COVID-19 en el Partido de La Costa. En tanto, en la Argentina, en el día de ayer 11 de junio, se confirmaron 1386 nuevos casos, de los cuales 756 corresponden a la provincia de Buenos Aires. El total de casos acumulados a nivel provincial supera los 11 mil contagios.El municipio compartió la buena noticia de que el paciente de San Clemente, internado en el Hospital de la localidad, recibió en la noche de ayer su segundo testeo con un nuevo resultado negativo, por lo cual se lo considera recuperado en condiciones de alta clínica y de laboratorio.De esta manera, La Costa no presenta al día de hoy casos activos de COVID-19. Sin embargo, esto no implica que tomemos medidas de relajo o de desatención de las recomendaciones sanitarias que venimos haciendo, sino que por el contrario tenemos que cuidarnos para que no se repita nuevamente.De todos modos, se solicita a la población mantener el aislamiento, el distanciamiento social en caso de salir, la higiene de las manos y la desinfección de los productos que ingresan a casa. De esta forma logramos contener la progresión del virus.En línea con los cuidados a tomar, se recomendaron las medidas de prevención que brinda el Ministerio de Salud de la Nación, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud:• Lavate bien las manos con jabón o alcohol en gel.• Tosé o estornudá sobre el pliegue de tu codo.• No te lleves las manos a la cara.• Ventilá bien los ambientes de tu casa y tu lugar de trabajo.• Desinfectá los objetos que usás con frecuencia.Ante una emergencia, llamar al teléfono 107.