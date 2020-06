MADARIAGA: FAE recibió su colectivo con un emotivo acto frente al municipio

MADARIAGA

Una caravana ruidosa recorrió esta tarde la ciudad y los vecinos –algunos desprevenidos- veían que todo era comandado por dos colectivos que marcaban el paso de los autos. Una de esas unidades servirá para que el Taller Protegido FAE tenga cómo movilizar a los chicos a distintos lugares. Un reclamo de años que, al dar pocos resultados ante organismos nacionales, los llevó a participar en Bailando por un Sueño y ganar el certamen.Todo el dinero recibido más un aporte del municipio les permitió en esta última semana pasar de una combi a un colectivo Mercedes Benz. Es que el municipio ya había gestionado la compra de dos de ellos para la línea local y, la empresa que los vendía de segunda mano, tenía más unidades por lo que se hizo una negociación para la tercera.Durante un acto en la puerta del municipio el presidente de la Comisión Directiva de FAE, Rubén Cecatto no pudo contener las lágrimas al tener que dirigirse al público. Recordó cómo, ante las faltas de respuesta de las cartas que habían mandado, vio en una revista la convocatoria al programa de Marcelo Tinelli y decidió inscribir a la institución. La combi que el taller protegido tenía no daba para más. “Nos contestaron y se hizo un lindo proyecto gracias a ustedes. Llegamos a la final y ganamos. Es un día muy feliz y la gente y la intendencia no estuvieron ajenos a este sueño”.Por otro lado Olga Echeverría también habló al público y redobló la apuesta: “sigamos luchando porque ahora nuestro sueño es la construcción de un hogar”, recalcó.Por su parte, el intendente municipal Esteban Santoro indicó que “se alinearon los planetas” al hacer referencia que justo cuando negociaban por estos colectivos se pudo agregar un tercero al paquete. Al mismo tiempo, recordó todos los aportes que se le ha hecho a la institución: desde pintura, ayuda del fondo de multas o en la organización de eventos y gestiones ante organismos provinciales y nacionales. Por eso, reafirmó que ahora se sumará al nuevo objetivo de construir un hogar de cobijo para los chicos que concurren a FAE y lo precisan.