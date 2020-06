LA COSTA: Rumbo a Fase 5

ZONALES

Luego de haberse registrado como último caso positivo de Covid-19 en La Costa a aquel paciente de San Clemente del Tuyú, el cual incluso ya ha sido dado de alta, y permaneciendo el distrito en esta situación de no tener hasta el momento casos activos de coronavirus como así tampoco circulación comunitaria, la próxima semana se cumplirían los 21 días sin contagios establecidos por el Gobierno nacional como requisito para que los municipios puedan ingresar a la fase 5 de distanciamiento social.Esta misma información fue confirmada por Gustavo Caruso, Secretario de Gobierno municipal, durante una entrevista ofrecida para Opinión, en la que puntualizó que “si no tuviésemos de acá al 21 de junio ningún otro caso de contagio de coronavirus, técnicamente de acuerdo a lo dispuesto por la provincia de Buenos Aires, el partido de La Costa podría pasar a fase 5”, aunque resaltó que el Intendente Cristian Cardozo en ello es “muy prudente”.En este sentido, el funcionario indicó que no sólo se evalúa la situación local, sino que además “tenemos que ser muy prudentes porque también tenemos que ver qué es lo que ocurre en nuestra región con nuestros vecinos”, ya que advirtió:Por otra parte, al cumplirse esta semana medio año de gestión del Intendente Cristian Cardozo, el Secretario de Gobierno municipal trazó un balance de estos seis meses a cargo del actual Jefe Comunal, y en su repaso recordó que luego de asumir el 10 de diciembre pasado, el mandatario “se abocó a continuar con todo lo que eran las acciones de temporada”, y en este aspecto explicó que “Cristian organizó el gobierno para una temporada promocional con mucha seguridad y con grandes cambios”, al tiempo que destacó que fue una temporada que antes de su inicio “ya se vislumbraba que iba a ser mejor que la anterior, cosa que afortunadamente se cumplió”.Es por ello que, al evaluar los tres primeros meses del Gobierno de Cristian Cardozo, el funcionario sostuvo que “creo que han sido muy positivos desde el punto de vista de lo que significó económicamente y laboralmente”, ya que recordó que la pasada fue “una temporada superior a la anterior en cantidad de gente, con casi un 10% más de movimiento turístico, pero más importante aún que fue con una estadía más prolongada”.Llegando a la culminación de la temporada, el gran cierre de la misma estaría dado por el fin de semana largo de Semana Santa, que se vio truncado al decretarse a nivel nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Acerca de ello, Caruso manifestó:En lo que respecta a la actitud del Intendente de La Costa para encarar la crisis surgida por el coronavirus, el funcionario enalteció sus decisiones, resaltando que “reconozco en Cristian un dirigente con mucha templanza”, lo cual aseguró que le ha permitido en estos meses de emergencia sanitaria “conducir equipos”, a la vez que sostuvo que para ello “ha ido consultado pormenorizadamente con los distintos sectores cada una de las medidas que se van tomando, y esto me parece que es muy bueno”.Al mismo tiempo, Caruso resaltó la actitud de los costeros ante esta situación, subrayando que “el comportamiento de nuestra sociedad ha sido ejemplar”.