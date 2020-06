LA COSTA: “No estamos de vacaciones, los esperamos con los brazos abiertos una vez que hayamos superado este momento, con novedades y cuidados sanitarios” dijo el Intendente

ZONALES

"Son semanas muy difíciles. Por eso, tratemos de circular lo menos posible y quedarnos en casa. El aislamiento se realiza en el domicilio que indica el DNI".

"No salgan a la ruta ni vayan a los centros turísticos que ninguno estamos prestando servicios para tal fin. Cuiden a sus familias, cuiden a la comunidad".

"Seamos responsables y solidarios. Son semanas muy importantes para cuidarnos. Cuanto más tiempo estemos todos y todas en nuestras casas, más rápido vamos a lograr bajar el nivel de contagios y más cerca estaremos como país de ganar esta pelea. No bajemos los brazos".

"‪Desde La Costa volvemos a recordarles que no estamos de vacaciones. Nos sumamos al pedido de hacer un esfuerzo más para salvar vidas. Los estaremos esperando para recibirlos con los brazos abiertos una vez que hayamos superado este momento, con novedades y cuidados sanitarios".

En medio del primer fin de semana en el que el Partido de La Costa disfruta de la Fase 5, Cristian Cardozo reiteró el pedido para que no lleguen a los controles de acceso al distrito vecinos de otras ciudades.Sostuvo Cardozo.Recomendó el intendente de La Costa, en un mensaje que está en línea con el que reitera desde el comienzo del aislamiento: no son tiempos de vacaciones sino de que cada uno de los argentinos se queden en su domicilio.Solicitó el intendente de La Costa. En todos los accesos al distrito, fuerzas de seguridad impiden el paso de todo aquel que pretenda ingresar y no tiene el DNI con domicilio en el distrito.En el final, sin embargo, dejó un espacio para la esperanza: la vuelta del turismo en un futuro tal vez próximo.Concluyó el Jefe Comunal.