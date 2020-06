CAÑUELAS: Hallaron muerto a un hombre intoxicado con monóxido de carbono

NACIONALES

Un hombre de 28 años fue encontrado muerto en una vivienda del barrio La Garita. Todos los indicios apuntan a que se intoxicó con monóxido de carbono.En el transcurso del sábado un hombre llamó al 911 para avisar que desde hacía varios días no veía a su hijo y que éste tampoco le contestaba el teléfono. Concurrió a la casa, ubicada en Las Heras Nro. 261 y al no obtener respuesta barreteó la puerta y lo halló tendido en el suelo de la habitación.Personal del Destacamento de Alejandro Petión se dirigió al lugar constatando la presencia del cuerpo de Sebastián Daniel Pereira tendido en el suelo, junto a una cama.Los efectivos también hallaron un grupo electrógeno dentro de la casa con signos de haber estado encendido, de lo que se deduce que habría inhalado monóxido de carbono producto de la combustión.En los ambientes no había signos de violencia ni faltante de pertenencias.Trascendió de fuentes oficiales que la casa pertenece a una tía de Pereira y que el mismo se encontraba en el lugar cuidando el inmueble.La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía 2 de Cañuelas.