BONO ANSES: Cómo obtener una CBU para cobrar la segunda ronda del IFE

“El que cobró, va a volver a cobrar”, indicó Raverta.

“Hace 5 días que arrancamos el IFE 2. Por supuesto que siempre está sobre la mesa seguir pensando a quienes acompañar”.

La Anses puso en marcha un mecanismo para que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no tienen cuenta bancaria o que, si la tienen, cobraron el primer pago de $10.000 por fuera del sistema bancario, puedan ingresar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para percibir en su cuenta la asignación extraordinaria diseñada para paliar el impacto del parate económico que genera el coronavirus en los sectores más vulnerables.El objetivo para el organismo que conduce Fernanda Raverta es bancarizar a los casi 9 millones de beneficiarios que tiene el bono de la Anses.Existen diversas vías para abrir una cuenta bancaria en forma gratuita, con muy pocos pasos y sin necesidad de ir a una sucursal que pueden usar los beneficiarios de IFE que actualmente no cuentan con una CBU.No hay que perder de vista que la Anses aclaró que todos los beneficiarios del IFE deberán informar una CBU en su web y, para los que no cuentan con una, los bancos del sector público y privado cuentan con páginas web o aplicaciones para obtener una en forma rápida y sencilla.El Banco Nación ofrece hacerlo a través de su “App Banco Nación” que, una vez descargada, pedirá los datos personales (nombre, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico) y, terminado ese paso, habilita la apertura de una caja de ahorro con la opción “Solicitudes Online”.La apertura de una cuenta con el Banco Santander se puede hacer también a través del celular ingresando a su página web que sólo pedirá al usuario una foto del frente y el dorso de su DNI para validar su identidad y habilitar una nueva cuenta.El Banco Macro también permite la apertura de una cuenta desde el celular y sólo con el DNI y una selfie ingresando a la solapa "Hacete Cliente" en su página web y unos pocos pasos.Por su parte, el Banco Galicia ofrece su plataforma “Galicia Move” que ofrece una caja de ahorros en pesos, en dólares, una tarjeta de débito y una aplicación, sólo completando los datos requeridos en su página web.Dentro de la banca pública también hay opciones similares como con el Banco Provincia, que habilitó la apertura de una nueva cuenta a través de la aplicación “Cuenta DNI”, un proceso similar al del Banco de Córdoba por medio de su app “Bacón”, ambas disponibles para su descarga a través de Play Store.También pueden abrirse cuentas en forma digital con el Banco Itaú, que dispone de la plataforma "Abrí tu cuenta" con la que, completando la información personal, subiendo una selfie y la foto del DNI, se habilita una apertura de nueva cuenta al instante.En ese marco, el organismo que conduce Fernanda Raverta informó que desde que se habilitó el aplicativo un millón de personas eligieron su CBU para el cobro del IFE.Cómo informar la CBU a la Anses:• Para seleccionar la modalidad de pago se debe ingresar al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” que se encuentra en la web de Anses.• Una vez dentro del aplicativo de consulta, el sistema requerirá el número de DNI del beneficiario y, al ingresarlo, un mensaje explica que para que el esquema de pagos sea “más rápido, eficiente y seguro, la totalidad de los pagos se realizarán a través del sistema bancario” que requerirá precisiones respecto de la cuenta bancaria.• Al hacer click en “Ingresar”, el aplicativo derivará a los beneficiarios directamente a la plataforma MiAnses, debiendo introducir para acceder el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. En caso de no contar con clave de seguridad social, la página del organismo permite conseguirla a distancia.• Aceptados los términos y condiciones del programa, lo que sigue es confirmar o modificar los datos de contacto (como teléfono celular y e-mail). Estos datos son esenciales porque por esas vías la Anses comunica fechas de cobro y otra información de relevancia.• Luego, los beneficiarios recibirán un código de verificación de correo electrónico. Deberán copiar el código recibido y pegarlo en la página en la que se realiza el trámite.• Tras ingresar el código de verificación, se deberá indicar si el beneficiario posee cuenta bancaria, si posee dos o más cuentas -se debe seleccionar una para el cobro-, o si tiene una cuenta bancaria distinta a la indicada, opción en la que se podrá ingresar la CBU correspondiente. Es importante que la CBU seleccionado sea personal, no se puede utilizar el de un familiar u otro tercero. En este punto, se puede ingresar una CBU de una cuenta creada especialmente para cobrar el IFE.Cabe recordar que hasta ahora una de las opciones de cobro que tenían quienes no estaban bancarizados era el pago a través del Correo Argentino, según día y número de DNI, o mediante un procedimiento que les permitía cobrar a través de cajeros automáticos de las redes Link o Banelco.Cómo sigue el pago del bono de AnsesEl organismo que administra el sistema jubilatorio y la mayoría de los programas de ayuda social, incluido el IFE precisó que los días de cobro serán también comunicados a cada beneficiario por mensaje de texto (SMS) y recordó que “no se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social”.El pago de la segunda cuota comenzó el lunes 8 de junio y en una primera etapa se extiende hasta el 22 de junio. Los primeros en acceder fueron los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobrarán o ya cobraron ambos beneficios en forma conjunta. Quienes cobraron la primera no necesitan anotarse otra vez.Luego, del 23 de junio al 6 de julio cobrarán quienes puedan informar una CBU para poder recibir el pago en una cuenta bancaria.En tanto, la directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, dejó abierta la posibilidad del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por tercera vez: