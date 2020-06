BAHÍA BLANCA: Habló la mamá del nene atacado por su vecina: "Lo torturó"

NACIONALES

Griselda es la madre del chiquito de 6 años que fue agredido por una vecina en Cerri, llamada Marina Astudillo, quien lo acusaba de haberle ensuciado con barro una pared de su vivienda.La mujer relató con indignación y asombro cómo se dieron los hechos y aseguró: "Me lo torturó para que hablara"."El nene me apareció con un huevo en la cabeza y no me dijo enseguida lo que había pasado, estaba con mucho miedo. Después de un rato de insistir me contó que esta mujer lo llamó y le pegó mientras le preguntaba si le había ensuciado la casa", aseveró.Respecto del momento que desencadenó la agresión, explicó que "el nene estaba jugando con un amiguito, salpicaron, ella lo llamó, lo arrastró de la mano y le pegaba en la nuca. En un momento se ve que le dio fuerte y con el envión lo hizo chocar contra la reja. Por ese golpe le quedó la marca"."No es el primer caso, por eso decidí hacer la denuncia. A la gente que vive enfrente le pasó lo mismo. La conozco de toda la vida, nos criamos juntos con sus hijos. Me lo torturó en la casa para que hablara, una locura", señaló Griselda.Y consultada sobre la excusa de la ahora detenida, recordó que "ella declaró que le tiró de la oreja y que lo agarró del brazo, pero tampoco tiene derecho a eso. Hubiera venido a hablar conmigo y yo le limpiaba la pared, no me parece algo tan grave como para reaccionar así".Cabe recordar que, por este episodio, Astudillo fue acusada por Delitos Leves.