AYACUCHO: Violó la medida cautelar hacia su ex pareja y cuando lo detuvieron tenía un cuchillo

ZONALES

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en Ayacucho se incrementaron las denuncias y hechos de violencia de género. Las restricciones no son respetadas por ex parejas, y en algunos casos las amenazas terminan en violencia física.Durante las últimas horas, la policía detuvo a un sujeto que se encontraba quebrantando medida cautelar de acercamiento para con su ex pareja, constatando en ese momento que el mismo poseía entre sus ropas un arma blanca la cual fue secuestrada.El mismo quedó detenido a disposición del Magistrado interviniente Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 del Departamento Judicial de Dolores. Además, se instruyen actuaciones Penales bajo la caratula de desobediencia.