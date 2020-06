ATE rechazó el desdoblamiento del pago del aguinaldo y dijo que "es muy difícil de aceptar"

NACIONALES

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Hugo Godoy rechazó hoy el pago en cuotas del sueldo anual complementario (SAC) de junio y sostuvo que "es muy difícil aceptar el desdoblamiento del cobro de ese derecho que propuso el gobierno nacional y, además, ello no es aplicable en otros distritos"."Las provincias y municipios deben garantizar el pago íntegro del medio aguinaldo de junio. Es muy difícil aceptar el desdoblamiento que propuso el gobierno y, además, ello no es aplicable en otros distritos del país", afirmó el dirigente en un comunicado difundido por la organización sindical.Por su parte, el secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy en la misma comunicación que la ATE de seguro "rechazará formalmente" la propuesta oficial de abonar en cuotas el medio aguinaldo de los empleados públicos de todo el país.El dirigente aseveró que "es muy difícil de aceptar" porque, además, la iniciativa que en principio es para los trabajadores nacionales podría trasladarse a las provincias y comunas de todo el territorio, por lo que recomendó hoy a gobernadores e intendentes que "no tomen la decisión del gobierno como un aval para abonar en cuotas el aguinaldo porque incurrirán en un grave error".“Las patronales estatales no pueden utilizar la pandemia de coronavirus como excusa para afectar el derecho a tener un salario digno", agregó Aguiar, quien explicó que en la Argentina hay 3.179.000 trabajadores públicos entre los tres niveles estatales, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)."En estos tiempos complejos, el Estado lo es todo, y no puede cometer semejante injusticia con los trabajadores. En la crisis sanitaria, económica y social actual los empleados procuran protección y refugio en el Estado", fundamentó Aguiar.La propuesta del gobierno apunta a los aguinaldos que superen los 80 mil pesos brutos, que se pagarían con un máximo de 40 mil pesos y, el resto, se dividiría en hasta cuatro cuotas, según sostuvo el sindicalista, quien objetó que ello pueda replicarse en todo el país porque en el interior "los sueldos son más bajos".Aguiar reconoció que la crisis económica "se profundizó y cayeron de forma abrupta los ingresos de los Estados, pero trabajadores y jubilados no pueden pagar ese costo, por lo que habrá que pensar en iniciativas políticas que permitan iniciar una fuerte redistribución de la riqueza", puntualizó el dirigente estatal.En ese sentido, mencionó el proyecto de impuesto sobre las grandes fortunas, la suspensión e investigación de los pagos de la deuda externa y, de ser necesario, se pronunció por "la necesidad de continuar emitiendo moneda".Aguiar apuntó que "un Estado no es una empresa privada y no está obligado a generar ganancias, por lo que puede ser deficitario en períodos muy complejos como los actuales", y concluyó que en los próximos días la ATE retomará el diálogo con el gobierno, lo que podría modificar "la propuesta oficial".FUENTE: TELAM