ZONALES

Se trata de More, una niña de 7 años de San Clemente del Tuyú, mientras ordenaba su placard, tuvo una idea brillante: cambiar la ropa que ya no usa por alimentos no perecederos para ayudar a los vecinos y personas que más lo necesitan.Le comentó esa idea a su mamá, e hicieron un video para proponerle a sus compañeritos y familias a hacer lo mismo desde sus casas. Por lo tanto, cada vecino que se suma a hacer este trueque, en la Av. VIII Nº 274, está colaborando para que More y su mamá puedan armar cajas con alimentos para sus vecinos.Sandra, la mamá, también mencionó que aquel vecino que necesita ropa la puede retirar sin necesidad de hacer el intercambio.