LA COSTA: Convocan a prestadores turísticos a participar de la propuesta “Historias bonaerenses”

ZONALES

La Municipalidad de La Costa invita a los prestadores turísticos locales a sumarse a la iniciativa “Historias bonaerenses”, una iniciativa lanzada por el Gobierno Provincial para compartir historias y anécdotas de sus municipios a través de contenidos digitales.La propuesta es impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo, y aquellos que se sumen a esta iniciativa de promoción turística accederán a un aporte no reembolsable de 8 mil pesos por única vez. El objetivo es promocionar de una manera novedosa los atractivos y destinos de la Provincia en tiempos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.A partir de la perspectiva de los pequeños prestadores turísticos de la Provincia, el objetivo es revalorizar el patrimonio turístico bonaerense y el trabajo cotidiano de los prestadores de la Provincia en un momento de crisis económica causada por el COVID-19.Los prestadores interesados en participar deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran ser mayor de 18 años, titular de un emprendimiento turístico y no haber recibido otros apoyos del Estado.Las categorías de prestadores turísticos que podrán acceder a la convocatoria son: servicios de alojamiento, servicios de gastronomía, servicios de recreación y transporte turístico o guías de turismo y profesionales del sector. La participación será mediante la producción de videos caseros que no superen los dos minutos y podrán ser realizados con un teléfono móvil, sin la necesidad de salir de sus casas.El material producido deberá responder a una de las siguientes categorías temáticas:– Historia: se incluirán aquellos relatos que revelen algún detalle de la fundación del lugar o sus alrededores.– Anécdota: contemplará experiencias divertidas o curiosas que hayan ocurrido en la prestadora participante.– Locación: ingresarán aquellas descripciones de atractivos naturales o culturales que rodean a la prestadora participante.– Familia: se incluirán historias o relatos sobre emprendimientos familiares o de amigos.La presentación del material se habilitará desde el 26 hasta el 28 de mayo. La comunicación de los participantes acreedores del aporte no reembolsable de 8 mil pesos se realizará el próximo viernes 5 de junio a través de la página web del Ministerio de Producción y las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo.