VIDEO EMOCIONANTE: En La Pampa, nene de 7 años recorre 30 kilómetros a caballo para entregar la tarea a su maestra

En tiempos de pandemia, el esfuerzo de todos es muy emotivo para poder estudiar y trabajar con los obstáculos que generó la cuarentena.Es el caso de un nene de 7 años que vive en el campo y viaja con su caballo hasta una loma para poder tener señal de internet y enviar sus tareas, se llama Jeremías Gonzales Ordienco tiene y es alumno de la Escuela Hogar 99 de Santa Isabel.Desde que comenzó la cuarentena fue al campo con su familia y desde allí envía su actividad.Pero solo en una loma del extenso campo tiene señal en su celular.Por eso tiene que llegar hasta ese lugar del desierto pampeano, junto a su caballo Peludo, y enviar la tarea a su maestra Sonia Ana Díaz. “Acá estoy seño, desde la loma”, le dice.Sonia, es una mujer con 27 años de actividad docente como profesora de Música y que desde este año es docente de primaria. "Envía videos contando qué hace y leyendo canciones.También envía saludos a sus compañeros y nos hizo conocer hace un mes atrás su mascota preferida, Peludo, su caballo", cuenta Sonia a los medios pampeanos.Asimismo, la docente contó cómo debía cambiar la metodología de sus clases. “Vivo en Victorica y tengo cuatro hijos y dos nietos. Más dos chicos que crié como si fueran míos.Este año titularicé en la Escuela 99, pero sólo tuve un contacto personal de dos semanas con mis alumnos. Luego ya vino la pandemia y no los pude ver más”, contó.Y continuó: “Yo los llamo seguido. Inicialmente mi gran preocupación es cómo iba a hacer para darles las actividades y para que les llegue. Pero nos fuimos adaptando”.En los videos se lo puede ver a Jeremías cantando una canción para la escuela arriba de su caballo y luego sobre la tierra dando vueltas en el suelo, no sin antes saludar a su maestra, con quien no quiere dejar de cumplir con sus obligaciones, a pesar del esfuerzo que debe hacer.