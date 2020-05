TANDIL: Un pitbull abandonado por una familia atacó a varias personas

NACIONALES

El desapego y maltrato animal propinado por una familia hacia su mascota, generó que varias personas sufrieran el ataque de un perro que minutos antes había sido abandonado por sus dueños quienes, al decir de los vecinos, se mudaron de propiedad.Todo comenzó a desencadenarse a media tarde de la víspera, cuando quienes habitaban un departamento en planta baja de avenida España 937 terminaron de hacer la mudanza y se llevaron todas sus pertenecías, pero dejaron a la deriva a su mascota, un perro raza pitbull.El animal al quedar solo escapó hacia calle Paz al 900 y terminó atacando e hiriendo a varias personas en cuestión de minutos, para luego esconderse en el garage de la familia Cardona, en Paz 940. Uno de los afectados fue el director administrativo de La Nueva Clínica Chacabuco, Ricardo Saracca, quien estaba por la mencionada zona cuando el animal se le abalanzó y lo mordió.Efectivos de la comisaría Segunda, bomberos de Villa Italia y Mascotandil trabajaron para sedar al animal y llevarlo a al Centro Canino donde va a permanecer hasta que los veterinarios lo evalúen y posteriormente podría ir al predio de Bromatología.Por lo que El Eco de Tandil pudo averiguar, la primera en ser mordida fue una mujer que huyó del lugar. Los vecinos al observar el accionar del perro dieron rápido aviso a la policía. En los minutos que tardaron en llegar se produjo el segundo ataque.Quien lo sufrió fue Ricardo Saracca, quien estaba por la mencionada zona cuando el animal se le abalanzó y lo mordió.En diálogo con este medio señaló que “me salió de golpe y me terminó mordiendo en el abdomen y en la pierna. Me defendí dándole patadas y por suerte me lo pude sacar de encima. Enseguida me fui a dar la vacuna antitetánica. Por suerte estoy bien”.Consultado si se encontraba acompañado dijo que “estaba solo y las heridas que me propinó son leves, pero si ese animal con la furia que tenía agarra a un nene sucedía una desgracia”.Indignados:Vecinos que viven en España 937 dieron cuenta a la policía del maltrato que recibía el perro por quienes habitaban la planta baja. Una de las personas, aseveró que “el pitbull estaba en un patio por demás chico y sus dueños no le prestaban atención”, para luego añadir que “estoy viviendo en ese lugar desde hace un mes y mi terraza da al patio de esta gente. Tenía al animal en un espacio por demás pequeño y escondida a la noche mediante una soga le bajaba comida y agua ya que se notaba que no estaba bien alimentado. Ellos se iban y no lo llevaban”.Detalló que “en los últimos días vimos que se empezaban a mudar, como imaginé que no se lo iban a llevar hablé con el dueño de los departamentos y le dije que si eso sucedía íbamos a avisar a la Protectora de Animales para que se lo llevaran”.Remarcó que “era obvio que el perro iba a salir e iba a realizar un desastre porque estaba en un lugar chico y con hambre”.Otra mujer, totalmente indignada, señaló que “ellos sacaron todo en estos últimos días, pero al perro no se lo querían llevar. Esa situación estaba más que clara y finalmente lo terminaron abandonando. Era cantado que al quedar en la calle iba a atacar porque es un animal que no está domesticado”.Accionar:Cuando la policía arribó al lugar las personas a las que había lastimado ya no estaban, pero el pitbull seguía estando por lo que se cerró el paso vehicular en la esquina de avenida España y Paz, para evitar nuevos incidentes.Sin embargo, el animal produjo un nuevo ataque, en esta ocasión fue cuando lo quisieron atrapar con el cazaperros.En ese momento mordió el borceguí de un efectivo y quien lo acompañaba le disparó con balas gomas y de esta manera logró que el animal desistiera de seguir atacando.Maltrecho y aturdido por los disparos recibidos, el pitbull se escondió dentro de garaje de la familia Cardona, aunque resultaba imposible poder acercarse.Fue en ese sitio donde con la ayuda de Mariana Jara de Mascotandil y Defensa Civil pudieron sedar al animal y llevarlo al Centro Canino donde va a permanecer hasta que los veterinarios lo evalúen y posteriormente podría ir al predio de Bromatología.La policía habría encontrado a la familia responsable de abandonar a la mascota, quien sería notificada de la eventual sanción a imponer.Cabe señalar que si un animal es abandonado por el dueño, y no se toman medidas para su adecuada atención, el propietario puede ser acusado de un delito, y también será responsable civilmente de reembolsar a un refugio de animales por los costos incurridos en el alojamiento del animal después de haber sido abandonado.