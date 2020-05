MAIPÚ: Condenaron a 6 meses de prisión a un joven que le tocó la cola a una nena de 13 en los carnavales

ZONALES

El Juzgado Correccional 1, de Emiliano Lázzari, definió la condena de 6 meses de prisión en suspenso contra el acusado en un juicio abreviado que fue acordado entre las partes.A Lucio Marcelo Lezcano, de 21 años de edad, se lo encontró culpable de por el hecho de abuso sexual simple, cometido durante los carnavales de la Amistad en la noche del 10 de febrero de 2017.Aquella noche, en la esquina de Sarmiento y Alsina, el adulto se aprovechó del juego con espuma para acercarse a la nena de 13 años que estaba con su mamá y amigas para ir y tocarle la cola.La pequeña automáticamente le avisó a su madre de la situación y está lo entregó a la policía.La menor en su declaración dijo haber estado jugando con espuma, que habían pasado dos chicos que no conocía, más grandes que ella, y que uno de ellos le había tocado la cola con la mano por arriba de la ropa.El Juez señaló que el imputado no había prestado declaración y que por lo tanto no existía una hipótesis alternativa que pudiera explicar los hechos más allá de lo que había manifestado la niña y su progenitora, quienes habían dirigido la imputación hacia su persona, resaltando que de la declaración de la menor -que consideró coherente- se podía extraer que habían existido tocamientos inverecundos sobre partes pudendas, y que estos no eran compatibles con situaciones ocasionales o productos de actos reflejos. Que tampoco había evidencia, motivo o explicación, que pudiera hacer pensar que la menor decidiera inventar una fabulación y dirigirla hacía el imputado.“No abrigo duda alguna que bajo las circunstancias de hecho, en que tiene lugar tal acto, el masculino, un hombre mayor, la manosea de esa forma -tocándole la cola- es un acto que resulta en sí mismo, objetiva y subjetivamente abusivo y constituye un abuso sexual en los términos que la penal exige” resalta el Magistrado en su resolución.