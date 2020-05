MADARIAGA (VIDEOS): Santoro dijo que el presidente está “enamorado de la cuarentena” y Barrera salió a cruzarlo

ZONALES









El avance de la pandemia del coronavirus y las decisiones gubernamentales son dinámicas. También lo son las declaraciones de los intendentes. Esteban Santoro dio una nota el jueves 30 de abril con una opinión en la que cuestionaba a Alberto Fernández al canal Telpin TV. La entrevista fue fraccionada quedó fuera de tiempo y con la emisión de distintas respuestas día a día el mandatario local quedó en el foco de las críticas.Santoro habló de una dicotomía y “falso debate” entre la economía y la salud. “Lamentablemente los intendentes vemos de manera cercana lo que puedan ver el Gobernador o el Presidente sobre las dificultades económicas que viven nuestros vecinos y tenemos un panorama mucho más amplio”.Fernández se “enamoró” del aislamiento para hacer frente al coronavirus argumentó. “Cada vez somos más los intendentes que pensamos que el Gobierno estaba actuando de manera muy acorde a la situación pero ahora se ha enamorada de esta cuarentena”.La entrevista fue levantada por el portal Diputados Bonaerenses y el mandatario quedó aún más en evidencia en la provincia de Buenos Aires.Este domingo el jefe comunal de Villa Gesell Gustavo Barrera salió a responderle. Sin nombrarlo, en su mensaje diario dijo que el “presidente está a favor de la vida”.“Hay intendentes que dicen que el presidente se enamoró de la cuarentena y que quieren pasar a una etapa de libre circulación y prácticamente escasez de controles. A ellos quiero decirles que nuestra génesis y orígenes del Frente de Todos quizás no coincidamos en cómo encarar ciertos temas. Pero lo que está claro en este Frente es un principio en el que priorizamos la Vida. El presidente no está enamorado de la cuarentena, está enamorado de la vida y para respetarla, honrarla y cuidarnos ha tomado todas estas medidas. Acá no hay dicotomía entre la economía y la vida. Es la vida. Y todo indica que vamos en el buen camino. Entonces que no nos confunda”, exclamó en su mensaje dominical.