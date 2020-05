MADARIAGA: Transportistas consideran engorroso y difícil realizar el traspaso de cargas en la CETRAM

MADARIAGA

El Comité de Crisis evalúa la posibilidad de implementación de un cambio de camión de las cargas que llegan, principalmente, desde Mar del Plata ante el avance del coronavirus en esa localidad. De esta manera las frutas, verduras, carnes, embutidos y lácteos deberían cambiar de camión.La Alternativa es hacerlo en el centro de carga de la CETRAM que está en Ruta 56 a la altura del kilómetro 54; en cercanías del cruce con Calle 25.En una rueda de consultas a distribuidores de esta clase de productos todos coincidieron en que la operatoria genera un costo y pusieron sus reparos aunque no se negaron a instrumentarlo en caso de coincidir con la propuesta que les sea presentada.Para ellos es un trámite que agrega un paso costoso porque deben contar con otro camión camioneta y eso ya requiere de una logística y de otro conductor. Las empresas que hacen envíos ya incluyen el flete hasta el centro de descarga en el interior del casco urbano.El segundo punto en contra es que la mayoría de las verdulerías poseen sólo una camioneta con la que hacen los viajes desde Mar del Plata por lo cual no podrían pasar todo a otra.Al menos dos de los consultados coincidieron que una medida similar quiso aplicar Dolores y no fue algo que resultase dado que se generó un caos que estuvo cerca de provocar un desabastecimiento en algunos productos.Por otro lado, para hacer el traspaso de pallets pesados se requeriría de maquinaria especial que no hay en ese centro de la CETRAM.Todos coinciden que las experiencias y cambios aplicados en Dolores y en Villa Gesell son los mejores. Allí se le pide al conductor una hoja de rutas al entrar a la ciudad. Debe especificar direcciones y tiempo estimado de parada y de egreso de la ciudad y luego las motos de inspección o de tránsito controlan el recorrido e intentan sugerirle al chofer que descienda lo menos posible de la unidad.