MADARIAGA: “Los gastronómicos somos la oruga de la economía y estamos cerca de desaparecer” dijo Hugo Antonio

MADARIAGA

Desamparados, desesperanzados, disconformes y dolidos. Así se sienten los dueños de los restaurantes y cafés de Madariaga desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio al ver que el resto de los comercios abren pero que el decreto presidencial no les permite retornar a la actividad.Central de Noticias Madariaga desde el sábado remarcó la situación de ellos. Hay tres que ya tiene el cierre definido y el resto lucha, contra viento y marea con distintas reuniones con el municipio local y con protocolos para no dejar nada librado al azar.CNM habló con Hugo Antonio, el dueño de Melopea restó y café. Es tajante al empezar a tocar el tema: “Acá olvidensé de los bares. No estamos interesados en este contexto a hablar de los bares en donde los amigos se sientan en la barra o varios van a hablar a una mesa. Acá el tema es la otra parte del rubro: los restaurantes y cafés”.Hugo dice que son “la oruga de la economía” porque gracias a ellos trabajan 100 familias de manera directa entre mozos y personal de limpieza y, además, esto motoriza a verdulerías, carnicerías, lavanderías y bazares. “Vamos de menos a más porque nosotros para abrir ya tenemos que tener los vinos y los cortes de carne. No sabemos qué es lo que va a pedir el cliente y tenemos que tenerlo en stock. Compramos los cortes y la mercadería de calidad y eso beneficia al proveedor”, indica.“Estamos cerca de desaparecer. Es muy difícil la situación. Imagínate que una cocina nuestra es lo más limpio que tiene que haber. El alcohol en gel lo usamos desde hace muchos años. Los platos, cubiertos y vasos los fajinamos con la solución alcohólica. Sabemos muy bien lo que es la limpieza y tenemos todo previsto pero no podemos laburar”, sostiene.Ya tuvieron dos reuniones con el municipio. En la primera, el no fue tajante incluso antes de entrar. Luego, el clima se distendió con la presentación de protocolos que ya hemos anticipado:• Ocupación del local de hasta el 50%• Sólo dos comensales por mes• Sólo una persona puede ir por vez al baño• Limpieza permanente del baño y cocina• Todos los utensilios fajinados en alcohol• Sólo se trabaja con reserva• Todos con barbijo salvo para comer o hablar en la mesa• Mozos con barbijos• Limpieza permanente de barras y mesas“No podemos acceder a hacer delivery porque es imprevisible la demanda. Estaríamos invirtiendo en materia prima pero no sabemos cuánto nos pueden pedir. Además perdemos el manejo de la manipulación del alimento en el viaje”, explicó.En una solicitada recientemente distribuida pidieron por el acompañamiento de todos en este reclamo y siempre bajo la promesa que ante la aparición de un caso dispondrían lo que las autoridades ordenen.El texto de la cartaGASTRONÓMICOS A LA DERIVA!Nuestro sector ha sido abandonado absolutamente por quienes nos representan a nivel Nacional (Cámara de Restaurantes y/0 Cafés), por lo que sugiero, por favor a todos mis colegas, se hagan escuchar por todos los medios que estén a su alcance.Nuestra actividad aparte de generar muchísima mano de obra, para poder desarrollarla, independientemente de la demanda que tengamos, provoca directamente un movimiento de trabajo con los sectores vinculados a la gastronomía: ej. Distribuidora de comestibles, Bebidas, Arts. de limpieza, Papeleras, Bazar, Lavaderos, etc.A ello, se le suma, que estamos entre los más grandes consumidores de servicios, luz, agua , gas, entre otros tantos.Habiendo dicho todo esto, paso a lo más importante, no hay un ambiente mejor controlado que un salón de gastronomía. Cotidianamente, ya que está en nuestro ADN, cumplimos, desde siempre con una práctica como la de fajinar, y que hoy, a razón de la pandemia, es una práctica instalada y adoptada por todos.Nosotros (sector gastronómico), es lo primero que hacemos antes de atender a nuestros clientes, además de presentar nuestros salones impecablemente, pero sin embargo, desde las más altas autoridades gubernamentales a nivel Nacional, han promocionado y habilitado como la única vía la actividad de DELIVERY (pero no alcanza). Actividad, noble, y de la que habitualmente nos nutrimos, pero insegura e imposible de controlar. Por ello, es que resulta inexplicable y contradictorio, que quienes nos representan a nivel Nacional (Cámara de restaurantes y/o Cafés), no hayan sabido plantear, defender e influir ante las autoridades competentes a nivel Nacional y Provincial, como así tampoco en los medios masivos de comunicación.Cabe resaltar, que estos pocos argumentos manifestados en la presente van acompañados del respectivo protocolo, que ha sido oportunamente sugerido por el sector gastronómico de General J. Madariaga, Pcia. De Buenos Aires, y que arrojan por su especificidad la seguridad necesaria para llevar adelante nuestra actividad, en forma responsable y sin poner en riesgo a nuestros clientes ni a nuestro personal.Cuestión esta, que no se da en todos los rubros que han sido exceptuados, que es de conocimiento público, y someten a centenares de personas a un riesgo cierto de contraer COVID -19.Por último, va nuestro agradecimiento a las autoridades Municipales de General J. Madariaga, quienes escucharon nuestros argumentos y se comprometieron a elevarlos a las esferas pertinentes. Ojalá esta sea la actitud de otros Municipios de la zona, que como en nuestra ciudad, no han presentado casos de COVID-19. Siendo oportuno aclarar, que ante la presencia de algún caso confirmado, responderíamos a lo que dispongan las autoridades.Hugo A. Antonio.-Melopea Restaurant