MADARIAGA: La CICOP en alerta por las amenazas y las calificaciones denigrantes de parte de autoridades hospitalarias al personal

ZONALES

En un duro comunicado cuestionaron a la directora del Hospital Municipal, Patricia Villafañe, por una entrevista radial en donde tildó de mediocres y cornetas a muchos de los trabajadores del centro asistencial que dirige.A continuación el comunicado:Durante esta semana, se sucedieron dos hechos que en nada contribuyen a mejorar el intercambio entre los trabajadores y las autoridades y, muchísimo menos, a generar un buen clima de trabajo en un momento de por sí muy difícil.En primer lugar, los profesionales de guardia reciben, vía whatsapp, la orden emitida por la Jefatura de Guardia del Hospital Municipal de General Juan Madariaga mediante la cual se los intima al uso obligatorio, durante las 24 horas de la guardia, de barbijo y protector ocular bajo amenaza de ser sancionados.Ante esta situación, desde la Comisión Directiva emiten el siguiente comunicado:“Desde nuestra seccional de CICOP nos preguntamos si es necesario que, en este momento, cada trabajador de salud reciba semejante mensaje intimidatorio, con carácter amenazante de sanciones, cuando los medios que tienen para comunicarse pueden ser otros.La Jefa de Emergencias local debería invertir su energía y conocimientos en capacitar a los trabajadores de salud, en proveer a cada uno/a de nosotros del EPP adecuado y normativo, en buscar los medios para contenernos psicológicamente en lugar de amenazarnos. Somos grandes y cada uno/a sabe bien qué puede y qué no puede hacer con respecto a nuestros comportamientos grupales de guardia.Nos entristece como equipo de salud que en todo momento intentamos dar de cada uno lo mejor para cuidar a cada ciudadano/a de la ciudad de Gral. Madariaga. La Coordinación de Guardia del Hospital deberá entender que hay un sindicato que se encarga de denunciar cualquier medida intimidatoria a cualquier trabajador de salud, en este contexto o en cualquier otra circunstancia”.Comisión Directiva CICOP MadariagaEl segundo hecho se remite a las declaraciones realizadas por la Directora del Hospital, Patricia Villafañe, a un medio local donde, entre otras cosas, expresa: “Estamos haciendo las cosas como nos dicen que las hagamos”, para luego cuestionar la cantidad y la calidad de algunos materiales enviados por Nación y Provincia para el combate contra el coronavirus: “No son de la calidad que te exigen. Te piden un traje de astronauta o un total face (máscara que cubre toda la cara) y luego te encontrás con que la mitad del personal lo dejó en su casa”.A partir de allí, la entrevista viró hacia un cuestionamiento del personal médico y profesional del Hospital. “Siempre hay un corneta que te levanta algo y que pasó tal cosa. Eso sale de acá adentro del Hospital”, expresó, para ahondar aún más las críticas habló de tener que convivir “con la mediocridad y la ignorancia”.Si uno se deja llevar por sus declaraciones, parecería ser que los profesionales exigen materiales que luego no usan o, lo que es peor, los dejan en sus casas cuando nunca deberían salir del Hospital y se ofende porque los profesionales reclaman por la calidad de los mismos.Son indignantes las expresiones de la funcionaria hacia nuestros compañeros, a los que trata de mediocres e ignorantes públicamente. No es bueno para la población de General Madariaga que la Directora del Hospital les diga que, de necesitar ser atendidos en el mismo, quedarán a la merced de un grupo de profesionales ineptos, mediocres e irresponsables.Como gremio no estamos dispuestos a aceptar estas ofensas y tomaremos las medidas que el colectivo considere pertinentes.