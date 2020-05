MADARIAGA: Kicillof aseguró que no habilitará restaurantes ni cafés

MADARIAGA

El gobernador este mediodía respondió a la requisitoria de un periodista acerca de la reapertura de restaurantes y cafés en ciudades en donde no hubo circulación de coronavirus. Entre esas localidades está Madariaga que en las últimas horas presentó un petitorio en tal sentido por la demanda de los comerciantes del sector.Axel Kicillof, lanzó.Dijo ser muy precavido y que espera no tener que volver hacia atrás con las medidas ya habilitadas en caso de detectar incumplimientos o proliferación de casos.Kicillof habló también de las barreras sanitarias que son aquellos controles que hay en accesos a ciudades como Madariaga. Dijo que no garantiza que el virus no entre porque se trata de una enfermedad “muy traicionera”.Recordó que tiene muchos días de incubación y muchos la transitan sin siquiera tener síntomas o presentando algunos leves por lo que no consultan a médicos. “En la puerta de los distritos ninguno puede cerrar una ruta provincial o nacional y deben tener un acceso permitido en donde toman la temperatura o hacen preguntas”, explicó.