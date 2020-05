MADARIAGA: Intimaron a bares y cafés a cerrar sus puertas y vender sólo por delivery

MADARIAGA

El municipio envió notas a los cafés que en los últimos días decidieron abrir sus puertas con modalidades como el Take Away y fueron agregando atención en mesas instaladas en la parte exterior de los comercios.Mediante el área de inspección se enviaron notas para notificarlos, por segunda vez en una semana, que se está incumpliendo con el Decreto Presidencial que así lo prohíbe y que, también, esta clase de comercio no tiene un protocolo que haya sido avalado por la provincia de Buenos Aires.Se les informa que, en caso de no cumplir, podrían ser multados o perder la habilitación municipal que adquirieron para ejercer el trabajo.Desde hace semanas los propietarios de cafés y algunos restaurantes piden abrir ante la compleja situación económica que atraviesan y la nula circulación de COVID 19.Algunas fuentes del sector consultadas por Central de Noticias Madariaga explicaron que existen posturas distintas entre los propios comerciantes del rubro. Todos rechazan la metodología y las restricciones, pero algunos, por los productos ofrecidos y su instalación en zona céntrica, encontraron una pequeña posibilidad de venta al menos por estos días lo que disparó quejas de quienes sólo se dedican a la gastronomía –principalmente los fines de semana- quienes pidieron que las autoridades accionen para frenar esta semi-apertura.Según se pudo constatar, algunos cerrarán sus puertas desde mañana mientras que otros evaluaban seguir con la atención.