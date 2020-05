MADARIAGA: Gastronómicos tuvieron su segunda reunión con el gobierno y esperan respuestas

MADARIAGA

En el Palacio Municipal referentes del sector estuvieron reunidos con eltras un primer encuentro fallido que tuvo lugar el viernes 1 de mayo en donde los ánimos no fueron los mejores.Los gastronómicos consideran que cumplidas las primeras fases de la cuarentena y conde plantear una posibilidad de reapertura bajo estándares de control estrictos y con medidas sanitarias y de distanciamiento social obligatorias.Hubo entrega de protocolos, por segunda vez, y de pedidos para elevarlos a gobernación.Según pudo constatarse formuló un expediente para su análisis y se expusieron puntos de vista y posibilidades. Si bien el rubro no aparece en mencionado en las grandes urbes como uno de los permitidos para volver a funcionar, hay distritos que ya comienzan a efectivizarse la reapertura de este sector.En aquel encuentro de inicios de mes la respuesta fue un no rotundo; inclusive antes de comenzar a escucharlos por lo que la tensión dominó la escena.Una de las advertencias de lo gastronómicos es que proliferan en redes quienes ofrecen deliverys de comidas que no están cocinadas en ambientes controlados, profesionales ni habilitados. Por eso, las condiciones de salubridad están en discusión a la hora de la calidad que recibe el cliente.Como punto fuerte ellos ofrecen mesas espaciadas, sólo dos comensales en cada una y todos los utensilios fajinados con alcohol además de su lavado correspondiente.Por otro lado, hubo cuestionamientos a la oferta de vender a través de la plataforma Mercado Gaucho que hoy tiene 20 comercios ingresados, con escaso éxito en la venta online y sin parámetros a la hora de la adquisición de la materia prima para cocinar lo requerido por el eventual cliente.