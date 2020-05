MADARIAGA: Federico, el nene que precisa un teclado y un mouse para poder estudiar

MADARIAGA

En tiempo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio las escuelas están cerradas y la educación es online. Mensajes de WhatsApp a las mamás, tareas por email, clases virtuales por Facebook y todo lo que la tecnología pueda allanar para permitir una llegada más pronta a las casas.Pero Federico, que tiene 10 años y cursa el cuarto grado de la Escuela Primaria 20 del barrio Quintanilla, junto a su mamá, arma su pc con partes donadas y hoy no puede usarla para seguir las clases porque no tiene ni teclado ni mouse.La historia llegó a Central de Noticias Madariaga y fue su mamá, Alejandrala que lanzó el pedido. “Nos mandan la tarea de lengua, sociales, inglés y la seño Jorgelina se la ingenia para dar la clase por Facebook”. Algo que hoy en día el nene debe seguir a través de un celular cuando hay señal y crédito.El problema radica en las tareas y trabajos a entregar. Ahí Federico sufre por las deficiencias de no tener su computadora armada y por no llegar a tiempo.En tiempos de confinamiento la ayuda prolifera y su mamá cree que siempre alguien puede tener un mouse o un teclado tirados en su casa para poder insertarlos en la PC que está en pleno armado.(1) Los nombres fueron alterados porque tanto mamá como hijo se encuentran bajo resguardo por una denuncia de violencia familiar.(2) Los aportes se recibirán sólo por mensajes privados o en este link de contacto por whatsapp