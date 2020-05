LAS FLORES: Desesperada búsqueda de Felipe, el pequeño que es retenido por su mama

ZONALES

La policía busca a la joven Antonella Soledad Bagliani Pilatti, quien falta de su hogar en la ciudad bonaerense de Las Flores desde el miércoles 20 de mayo. Ese día fue vista por última vez junto a su pequeño hijo de 4 años.En la carátula de la causa, denominada "Averiguación de Paradero", interviene la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul.El padre del pequeño, Sebastián Salvi contó su versión de los hechos y manifestó que desde que separó de Antonella, ella nunca aceptó el fin de la relación, por lo que empezó a mostrarse indignada y desde allí, comenzaron los problemas.El 29 de marzo de 2020, Pilatti, se presentó en la casa de su ex pareja y padre de su hijo, en forma arbitraria decidió tomar el niño, sin mediar palabras, y desde entonces lo alejó de su padre.La jueza, que en ese entonces trabajaba en el Juzgado de Las Flores, decidió que el pequeño quedará a los cuidados de su madre por la cuarentena.El padre de Felipe, afirma que el pequeño no quería más seguir viviendo con su madre, porque recibía reiterados maltratos físicos y psicológicos.Esa secuencia de hechos, fueron denunciados por el padre, pero todo quedaba en la nada aunque se tomaron medidas para que el chico se revincule a través de videollamadas diarias.La madre se negó a permitir que Felipe continuase con los contactos con su padre y su abuela paterna. Ni siquiera mediante llamadas o fotos.Por este motivo, el padre del pequeño denunció regularmente los incumplimientos de la madre y el castigo que le imponían era pagar una pena económica.En los primeros 30 días, denunció más de 25 incumplimientos.Sin embargo, el día 6 de mayo de 2020, la Jueza a cargo, dio la orden para que el pequeño retornara a la casa del padre.Esto enfureció aún más a Antonella, que además de no aceptar esa medida, se negó a entregarlo.Por el hecho, se acercó personal del Servicio Local, para intentar convencer a Antonella a devolver el niño.Cuenta el padre de Felipe, que se acercó a la vivienda materna con varios testigos, pero tampoco tuvo éxito. Sin más opción, decidió nuevamente denunciarla por incumplimiento.No obstante, el 11 de mayo la jueza de turno, fue reemplazada por un Juez que ratificó que la criatura debería regresar a la casa de su padre o de lo contrario las penas económicas serían más rígidas para la mujer.El Servicio Local junto con la Policía y la abuela paterna, se acercaron al domicilio de Pilatti, pero más una vez, se negó a entregar al niño.Desde entonces, ya no se sabe más nada de Antonella Pilatti y Felipe de 4 años y hoy Sebastián está desesperado.De acuerdo a lo publicado por la Agencia Coranto, la última vez que fue vista la joven vestía un pantalón de jean azul y un chaleco de color negro. Antonella es de contextura física delgada y posee tez blanca, además de cabello lacio, largo y rubio. Ella mide aproximadamente 1,60 metro y tiene ojos claros.De acuerdo al testimonio brindado a Noticas Las Flores por Sebastián Guillén, Comisario de la Policía de Seguridad Comunal, "la búsqueda se realiza por todos los ámbitos, se cursaron notas a todos lados y el rastreo se extendió a todo el país".Cualquier dato que pueda ser de interés para dar con el paradero de la mamá y su hijo, comunicarse al 02244-452500/452222.