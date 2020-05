El Gobierno evalúa extender la cuarentena hasta el 8 de junio

NACIONALES

Aún resta saber si será este viernes o sábado, pero fuentes cercanas al Presidente Alberto Fernández aseguraron no tener dudas: la cuarentena se extiende hasta el 8 de junio. La aceleración en la curva de contagios y la marcha atrás de algunas ciudades del interior del país con la reinstalación de las medidas estrictas gana terreno en medio de los balances epidemiológicos."Estamos ante algo desconocido, y aún no hemos ganado nada", fue una de las frases que deslizó el mandatario este martes durante la visita a la planta de Volkswagen en Pacheco. Más tarde, la contundencia en el mensaje de Axel Kicillof terminaría por confirmar lo que se efectivizará este fin de semana: “Muchos piden volver a la normalidad, pero no se puede, es un suicidio colectivo”, enfatizó el gobernador bonaerense.Con el foco en el AMBA, la aceleración en la curva de contagio pone en alerta a la estrategia de la Casa Rosada frente al Covid-19. Si bien se prevía un aumento exponencial durante la última semana de mayo y las primeras de junio, el porcentaje de contagios diarios llama la atención. En tanto, la disputa entre el cordón que rodea a la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro a nivel nacional con 4130 casos positivos y los partidos linderos también gana protagonismo.La Ciudad de Buenos Aires muestra un panorama un tanto particular. Si bien el porcentaje de testeos es mayor, el resultado también lo es, lo cual, marca una primera diferencia entre la Provincia. Además, el impacto en los barrios populares que tuvo su semana más compleja a partir de la muerte de la dirigente social Ramona Medina en el barrio Mugica (ex Villa 31) de Retiro, hizo tambalear la estrategia porteña. En el último informe matutino, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiros, adelantó que "el jueves evaluará cómo se continuará con la cuarentena".Mientras tanto, y a modo de anticipo, los ensayos en los viajes en transporte público, el bloqueo de la SUBE para uso único de trabajadores esenciales que va tomando forma, y un mayor despliegue en el control, dan cuenta de un "cerrojo sanitario".Córdoba, un espejo que puede anticipar el destino de la Ciudad de Buenos AiresUna de las ciudades en donde las autoridades locales han reinstaurado la cuarentena estricta es la ciudad de Córdoba. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio marcha atrás con la flexibilización en base a los últimos registros elaborados por el Ministerio de Salud provincial, donde no sólo dieron cuenta del aumento, sino que también se identificaron las zonas calientes dentro del conglomerado. El Mercado Norte y el Hospital Italiano sumaron el 30% de los 55 casos que aglutinó la ciudad en las últimas 72 horas.La variable opinión pública: qué dicen las encuestas ante una nueva extensión de cuarentena por coronavirusUno de los indicadores que empieza a observar el presidente Alberto Fernández es la imagen positiva. Si bien es cierto que retrocedió del casi 90% en el nivel de aprobación al inicio del confinamiento, el pasado 20 de marzo, la caída no es alarmante.Así lo demuestra el estudio sobre "Salud mental en cuarentena", elaborado por el "Observatorio de Psicología Social Aplicada" de la Universidad de Buenos Aires, que ya deja ver algunos cambios que el Gobierno empieza a perfilar:• El impacto psicológico de la cuarentena es altamente relevante y debe considerarse junto a otros aspectos sanitarios en la implementación de la cuarentena.• La mayor duración de la cuarentena se correlaciona con mayor impacto psicológico negativo en casi todos los indicadores.• El estudio del estado de salud mental durante la cuarentena obligatoria es crítico para diseñar intervenciones psicológicas adecuadas.• El estudio de intervenciones psicológicas eficaces, efectivas y eficientes es una prioridad de salud mental.• El acceso de la población a la atención de salud mental es crucial para atenuar el impacto psicológico de la cuarentena obligatoria y prevenir sus secuelas.