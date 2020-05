CAÑUELAS: Familiares y vecinos del chico de 16 que fue embestido por camioneta, marchan al cementerio

NACIONALES

Familiares de Axel Campo y vecinos del barrio Guzzetti marcharon esta mañana al Cementerio Municipal de Cañuelas para pedir justicia por el joven asesinado el domingo, al ser arrollado por el productor Rodolfo Sánchez, quien se encuentra detenido imputado del delito de Homicidio agravado por alevosía.La marcha partió a las 9.30 desde Allende y Mercante, donde Alex vivía junto a su madre y cuatro hermanos.En la caravana de vecinos también iban los perros galgo que Alex y sus hermanos usaban en sus habituales salidas para cazar liebres o perdices."Con los cuidados necesarios marcharemos a pie hasta el cementerio para decir hasta siempre a nuestro joven compañero Alex" señalaba la invitación del MTL, organización dónde Alex militaba junto a su madre.El cuerpo del joven fue inhumado a las 10.15, trasladado desde La Plata por Servicios Cañuelas. La Municipalidad otorgó un permiso especial para que la gente pudiera participar en la despedida.COMUNICADO DE LA CTA AUTÓNOMA:La CTA Autónoma de Buenos Aires -organización a la que pertenece el MTL- expresó su solidaridad con la familia de Alex Juan Campo."Alex tenía 16 años y fue asesinado por pobre, en un claro crimen de odio, mientras iba a cazar liebres con sus dos amigos en un campo propiedad de Sánchez. Éste los persiguió con su Dodge 4×4, atropelló y mató a Alex porque pensaba que «lo iban a robar» según dijo. Esto sucede cuando existe impunidad, cuando se construyen y avalan discursos sobre los que se sostienen que no hay nada más sagrado que la propiedad privada y entonces todo vale, todo menos la vida de lxs pibes humildes como Alex. Entonces hombres como Rodolfo Sánchez, matan «por las dudas». Ahora Alex, con sus sueños e inquietudes, como cualquier pibx de 16 años, con su corta militancia que le dejaron trunca, ya no está más"."Desde la CTA Autónoma de Buenos Aires exigimos justicia por Alex, que su asesinato no quede impune; acompañamos a sus familiares y compañeros del MTL Cañuelas en estos momentos de dolor, y también en la lucha".Emiliano Hueravilo, secretario de Derechos Humanos de la CTA-A repudió «el asesinato de Alex, en manos de este terrateniente que lo atropelló, lo asesinó y lo abandonó». Y resaltó que «esperamos que esta persona quede en una cárcel común y perpetua. Repudiamos la posibilidad de que este tipo ande libre por Cañuelas, este asesino tiene que terminar en prisión perpetua para que haya justicia para Alex y su familia».Por su parte Teresa de Luca, secretaria General de la CTA-A de Cañuelas, aseguró que «esta es una lucha vieja que tenemos contra los terratenientes, contra aquellos que se apoderan del campo, parte responsable del hambre que hoy les está tocando a los pobladores de las periferias de las ciudades». Asimismo, remarcó: «defendemos a rajatabla la vida, nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Alex es una víctima de la desidia y el desprecio que se instala hacia la gente común, acá el que tiene plata cuida lo suyo, mientras que el que no tiene debe salir a rebuscárselas como pueda, como en este caso podría ser una liebre para la comida»