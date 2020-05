Alberto Fernández prorrogó la cuarentena: "El virus está en las calles, vamos a volver un poquito atrás"

NACIONALES





Después de escuchar a los expertos y a los gobernadores de todas las provincias, el presidente Alberto Fernández (junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof) decidió extender una vez más la cuarentena obligatoria en el país a causa del coronavirus, que ahora será hasta el domingo 7 de junio pero con diferencias de flexibilidad según la región."Todos tienen que saber que el virus está en este momento en las calles, quedensé en las casas todo lo que puedan, vamos a tener que volver un poquito atrás en algunas cosas", lanzó el Presidente.Esta vez, la conferencia de prensa para anunciar la prórroga tuvo un tono más áspero y, a diferencia de los otros anuncios, no se habló de mayores flexibilizaciones sino más bien de nuevas restricciones. "Los casos en AMBA se quintuplicaron desde la última prórroga, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar", aclaró Alberto Fernández.En la Quinta de Olivos, el jefe de Estado confirmó las nuevas dos semanas de cuarentena y advirtió que "los casos van a subir porque está detectado dónde está el virus", que por estas horas se concentra en las villas."Vamos a aumentar la cantidad de test", anticipó el Presidente, y explicó: "Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Lo tenemos claro y, por eso, nos es más fácil encontrarlo, entonces los testeos son muchos y los estamos haciendo donde está el virus".Acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández llamó a no "perder la calma", y afirmó que se concentrarán "todos los esfuerzos" en los barrios más pobres para evitar que se descontrole la curva de contagios.Las tres administraciones anunciaron que los permisos de circulación deberán sacarse de nuevo y que el transporte interjurisdiccional será exclusivo para los trabajadores de actividades esenciales."Eso significa volver un poco atrás", admitió Fernández, luego de que los casos de la enfermedad crecieran en los últimos días centrados en el AMBA.El aislamiento social comenzó el 20 de marzo en la Argentina, y antes de esta prolongación tuvo prórrogas el 31 de ese mes, el 13 y 27 de abril y el 11 de mayo.El parte de este sábado del Ministerio de Salud confirmó 11.353 contagios, entre los que hay 445 muertos y 3530 pacientes dados de alta.En esta etapa, el Área Metropolitana de Buenos Aires - donde se da la mayor cantidad de casos- mantendrá la rigurosidad que tiene hasta ahora y se hará énfasis en el control de la circulación, pero en el resto del país habrá mayor flexibilización y con más actividades que reabrirán.-"Si revisamos los resultados de la cuarentena, son interesantes. Logramos garantizar la atención sanitaria de los argentinos. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para cuidarnos a todos".-"En un gran número de provincias la actividad económica se recuperó por encima del 80%".-"En 19 provincias, el viernes no hubo casos. Y en diez hace una semana que no hay positivos".-"Pero el virus entró en los barrios populares. En Ciudad de Buenos Aires, en Resistencia, en Córdoba y en el Gran Buenos Aires, que es el foco rojo en esta provincia".-"Invertimos en salud y generamos centros de salud sanitaria. Todos los que lo requirieron pudieron ser atendidos. Mientras hicimos la cuarentena ordenamos el sistema de salud".-"Tuve una reunión con los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Río Negro y la Ciudad. En todos esos lugares el problema está en los barrios humildes".-"El virus se duplica cada 33 días ahora en el país, sin contar el AMBA, que por su densidad demográfica cambia todo, y donde están el 87% de los casos. En el AMBA, la duplicación bajó a once días y en la Ciudad a diez".-"Vamos a aumentar la cantidad de testeos en los barrios humildes. Y los casos van a subir, porque detectamos dónde está el virus pero no sabemos a cuántos infectó. Esto es parte de lo que esperábamos que ocurriera. Vamos a trabajar juntos para estar cerca de los vecinos de esos lugares, para ayudarlos".-"No vamos a escatimar en recursos del Estado para ayudar a los argentinos. Ya se cobraron seis millones de IFE y más de 400 mil recibieron créditos en sus tarjetas, además de la ayuda para pagar sueldos en muchísimas empresas. No voy a dejar que haya hambre en la pandemia".-"A los habitantes del AMBA les quiero pedir algo. El virus está circulando por la calle. Les pido que, en lo posible, se mantengan en sus casas".-"Todos los permisos de circulación van a caducar. Solamente podrán ingresar a la Ciudad los trabajadores esenciales. Vamos a volver un poquito atrás".-"En la Ciudad se quintuplicaron los casos desde el último anuncio. Duplicamos los testeos. El sistema médico está en un 15% en su ocupación de camas de terapia intensivo con respirador, con lo cual el esfuerzo ha tenido sus frutos".-"Fortaleceremos los controles en el transporte público. Será exclusivo par los trabajadores esenciales. Y reforzaremos los accesos a la Ciudad, en los 20 ingresos que están habilitados".-"Vamos a restringir actividades que generan concentración de gente. Lo que sí se mantienen son el comercio de proximidad y las salidas para los chicos el fin de semana".-"En algún momento, los casos iban a aumentar. Y ya llegó. Hay que tener mucho cuidado y evitar salir".-"Nos atacaron por la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de algo así? Lo que hicimos fue salvar vidas. Sabíamos desde el comienzo que los casos iban a subir, como ahora".-"Lo más importante que logramos fue concientizar a todos los bonaerenses"."Si hay dos zonas con diferente densidad de contagios no hay que mezclarlas. Estamos ante un peligro grave".-"En el interior de la provincia vamos a seguir como estamos, con una fuerte barrera sanitaria".-"En el Gran Buenos Aires no vamos a avanzar nada. Las industrias pueden abrir con protocolos estrictos y con transporte propio. El comercio seguirá siendo solamente barrial. El transporte interjurisdiccional será únicamente para trabajadores esenciales y será obligatorio el uso de la aplicación para tener el certificado en el teléfono. Y los chicos podrán salir con los padres cuando hacen las actividades permitidas".