MADARIAGA: Llega la tarjeta Alimentar y aportará a la economía local más de 4 millones de pesos mensuales

MADARIAGA

El programa del Gobierno Nacional que se lanzó en diciembre y al cual la Provincia de Buenos Aires adhirió tendrá un total debeneficiarios en nuestra localidad y el reparto de los plásticosAquellas familias que tengan un solo hijo (menor de 6 años) recibirán un monto mensual de 4.000 pesos y para aquellas que tienen más de uno, de 6.000. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo, sino para ser usada en la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.El aporte a la economía local será, estimativamente, dey se trabajaba en un modelo de Ordenanza Municipal para aplicar descuentos especiales en comercios en donde se invierta ese dinero en comestibles.Para obtener la Tarjeta Alimentar no hace falta realizar ningún trámite: según explicaron desde la cartera de Desarrollo Social de la Nación, la implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH.Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática.Por lo tanto, será ANSES quién dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su tarjeta alimentaria.A su vez, las tarjetas alimentarias serán entregadas de manera directa por el banco por lo que no habrá intermediarios ni gestores para obtenerla.