Confirmaron el hallazgo del cuerpo de Fátima: estaba en un pozo a 18 metros de profundidad

NACIONALES

Como estaba previsto, a las 17 de este domingo el procurador general de la provincia, Jorge García, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche y el fiscal de la Unidad de Género, Leandro Datto, brindaron datos sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Fátima Florencia Acevedo y cómo se inició la investigación.El Procurador tomó la palabra en primer lugar e indicó que "el estado de derecho debe ser superior a quien comete un delito" y agregó: "Creemos que la verdad es la mejor de las garantías de que se investiga con la mayor eficiencia posible estos hechos para tratar de prevenir y que no se repitan".La fiscal Goyeneche, en tanto, explicó que la causa se inició el 4 de febrero de este año, cuando Fátima denunciaba amenazas de parte de Martínez, de quien se había separado el año pasado."En esa causa se hizo un allanamiento el 7 de febrero, antes de eso, el 6, se habían dispuesto restricciones por 90 días, pese a eso Florencia el 14 de febrero hace una nueva denuncia porque lo ve cerca de la Casa de la Mujer donde ella estaba alojada, a raíz de ello se le da el botón antipánico"."La siguiente noticia la tuvimos el martes 3 donde nos dicen que había salido el domingo de la Casa de la Mujer y no había regresado a ese lugar. A partir de ahí se inicia una investigación más profunda", dijo Goyeneche.Tras ello, señaló que "el 3 de marzo se allana el domicilio de Martínez y posteriormente se le detiene. A partir de ahí se profundizaron las tareas investigativas con rastrillajes y pericias técnicas que arrojaron indicios tendientes a pensar en su autoría, por eso se le imputó la desaparición y se realizaron medidas probatorias. Lamentablemente a media mañana de hoy, cuando se profundiza la investigación en un pozo, a raíz que los perros indicaban que podía estar en ese lugar, el bombero bajo y dio resultado positivo. A las 15 se pudo extraer el cuerpo del lugar y así termino esta búsqueda con el hallazgo del cuerpo estaba en un pozo a unos 18 metros de profundidad".Al ser consultado por la confirmación de la identidad del cuerpo, el fiscal Datto, en tanto, indicó que "el lugar había sido trabajado por primera vez el viernes. Todo indica que es el cuerpo de ella. Estaban las pertenencias de ella, la documentación, falta el trabajo identificatorio formal, pero sí". Luego confirmó que este lunes se hará la autopsia y se tendrá el informe del médico forense para determinar las causas de la muerte de Acevedo.Sobre el lugar donde se halló el cuerpo, remarcó: "Se había hecho una primera búsqueda y se profundizó. Por información que teníamos, sabíamos que el movimiento de Martínez no podía estar muy lejos y los perros que estuvieron trabajando en los últimos tres días, sistemáticamente volvían a este lugar y las cercanías". Por ello las tareas se concentraron en esa zona.Tras ello, indicó que "fue encontrado a media mañana, el trabajo de bomberos para rescatar el cuerpo fue arduo, duró unas 2 horas, por las características del lugar. Fueron dos las personas que bajaron tres veces al pozo".Además Dato, aclaró que Martínez "no dio datos para encontrar el cuerpo". Con este hallazgo, se agrava la situación procesal de Martínez "y cambia la calificación por homicidio liso y llano, y vamos a pedir que este preso hasta el juicio".Por otra parte, dejó en claro que "desde Fiscalía tomamos conocimiento el martes a las 8 de la mañana (de la desaparición) y nos pusimos a trabajar. Ella no volvió a las 22 del domingo".