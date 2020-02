REINO UNIDO-VIDEO: Un mozo se cayó al piso con cuatro platos, se las arregló para no soltarlos y el video se hizo viral

INTERNACIONALES

Un mozo demostró toda su habilidad tras haberse tropezado con cuatro platos en mano. Logró entregar tres de ellos en perfectas condiciones.En Internet se pueden encontrar todo tipo de videos virales y gracias a las plataformas como YouTube, es más fácil encontrarlos para pasar un buen momento divirtiéndose. Desde animales jugando, travesuras de niños y caídas, hasta habilidades sorprendentes que dejarían a cualquiera atónito, como la que tienen un mozo para llevar los platos.Casi todo el mundo coincide en que ser mozo no es una tarea nada fácil. Para poder cumplir ese rol hay que tener muy entrenadas algunas habilidades como la memoria, para tomar los pedidos; la presencia, para agradar al público, y el equilibrio para evitar caer con los platos de que van derechito a la meza de los comensales.Sí, algo así ha sucedido en Nottingham (Inglaterra), donde un mozo se pasó de habilidoso y se convirtió en un fenómeno de Internet. El video, compartido por Nottingham Post muestra como Jamie Shoebridge ejecuta con mucha habilidad una maniobra para caer al piso tras haber sufrido un tropiezo.Lo más llamativo de todo, es que el mozo no iba solo, sino que en sus manos llevaba varios platos que iban hacia la mesa de los clientes. No estamos seguros si los clientes pudieron observar el extraordinario evento, pero de lo que sí estamos seguros es de que recibieron la comida casi en intactas condiciones.Casi, porque tras el tremendo tropezón, volaras arvejas y una salchicha. El resto del contenido de los platos pareció mantenerme en su lugar ante el brusco movimiento del tropezón. “Un minuto estaba caminando con los platos y al minuto estaba en el suelo”, recordó el mozo.Lejos de considerarse un mozo con habilidades extraordinarias y hacer alarde de ellas ante sus compañeros, admitió estar “bastante impresionado” por como manejó la situación en la que tan solo unos gramos de comida salieron volando de los platos. “Levanté mis brazos e intenté salvar los platos instintivamente. Me levanté y continué”, cerró Jamie.