MORÓN: Video impactante: Así fue el asesinato en la puerta del boliche Pinar de Rocha

NACIONALES

Escalofriantes imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo un hombre abrió fuego contra un grupo de personas, mató a un relacionista e hirió a un patovica en la puerta del boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento.El violento ataque ocurrió cerca de las 18 de ayer y estuvo perpetrado por un hombre a bordo de un auto Volkswagen Bora de color negro, que frenó delante de un patrullero estacionado en la puerta del local.Allí, sin mediar palabra, disparó entre 6 y 8 proyectiles contra las personas que estaban en la puerta porque finalizaba una fiesta conocida como "after", como puede verse en los videos a los que pudo acceder Crónica HD."Según el relato de los testigos, habría utilizado una pistola. En la escena del hecho no se recuperó ninguna vaina servida, pero pudieron haber quedado dentro del habitáculo del auto del tirador", señaló uno de los investigadores.Otros registros de las cámaras muestran cómo el agresor escapó del lugar con el auto, que estaba ocupado por al menos una persona más, según investigaban los pesquisas. Esas imágenes son analizadas para dar con el responsable, quien tendría unos 20 años.Todo comenzó con una pelea dentro del boliche, ubicado en Rivadavia 14.751, en la mencionada ciudad del partido de Morón. De inmediato, intervino personal de seguridad y los sacó a la vereda del establecimiento, donde minutos después ocurrió el ataque."Los patovicas actuaron con total tranquilidad, lo retiraron caminando. Nada hacía suponer lo que vino después", dijo uno de los investigadores.Uno de los tiros impactó en el cuello de Leonardo Martínez, de 33 años, quien trabajaba como relacionista público del boliche. Fue trasladado el Hospital Interzonal General de Agudos Luis Guemes, en Haedo, situado a tres cuadras del lugar, donde falleció minutos más tarde.Investigan si Martínez, a quien lo apodaban "El Pollo", tenía algún vínculo con la barrabrava de Boca, aunque fuentes judiciales señalaron que, en principio, descartan que el crimen esté relacionado con ello.También atendieron a un patovica, de 55 años, en el mismo centro de salud por una herida de bala en la mano derecha.La hipótesis es que no se trató de un ataque dirigido a Martínez o al vigilador, sino que el tirador, molesto con haber sido echado del local, paró su auto frente al boliche y disparó un arma de fuego al tumulto.Además del fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Morón, en la investigación también intervienen la DDI y la Jefatura Departamental de Morón y la comisaría de Villa Sarmiento, quienes instruyen la causa por "homicidio".