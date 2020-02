MADARIAGA: El fiscal dio nuevos detalles de las estafas con cheques

MADARIAGA

Luego de la publicación en exclusiva del estado de situación bancaria de uno de los imputados en la causa por asociación ilícita para estafar a distribuidores de mercadería con la compra de productos que luego no podían ser cobrados y eran revendidos, el fiscal Walter Mercuri habló con CNM Radio y admitió que se enteró por www.centraldenoticiasmadariaga.com acerca del monto que sumaban los más de 70 papeles rebotados de Alejandro Siste.“Me causó sorpresa y entré a constatar al sistema de informes del Banco central y efectivamente esa era la suma. Ahora hay que esperar porque va a crecer día a día porque hay muchos cheques que pretenden ser cobrados y los receptores no logran hacerlo”, indicó.Además, fue contundente al decir que esta es una de “las causas más grandes que ha habido en Madariaga” y argumentó esas palabras cuando explicó que comprobar el funcionamiento de una estructura ilegal en donde cada uno cumple un rol es muy difícil.Por otro lado, aclaró que la excarcelación de los tres detenidos (Luis Barroca, Oscar Siste y Alejandro Siste) y la eximición de prisión de Javier Barroca no llevan a detener la investigación. “Estoy en desacuerdo con lo que hizo el juez porque se trata de un delito que no es excarcelable. Ya lo apelé y hay muchos pedidos de informes que comenzarán a llegar con respuestas”, aseveró.Todo se inició por una denuncia de extravío de 7 cheques que hizo Oscar Siste. Su relato despertó sospechas y se llamó a quién quiso cobrar esos cheques extraviados semanas después. “La suma era muy importante” y por eso cuando alguien se presentó el fiscal se enteró y le tomó declaración.Desde ahí vinieron comunicaciones con la DDI que le informó que ya tenía las líneas interceptadas por una causa de drogas y con más de 60 días de grabaciones determinaron la metodología de estafa.“Si tenemos 2,9 millones en cheques rechazados de una sola cuenta que encima es personal y a ella le sumamos la de los otros involucrados, los cheques a terceros y los fraguados el número va en aumento día a día”, dijo Mercuri.Además, dijo que uno de los Siste fue aprehendido en Mer Del Plata en dos oportunidades por querer pagar con cheques truchos. Los confeccionaban en alguna imprenta en donde parecían originales, pero cambiaban algún número que no se podría vincular a la cuenta de origen. “Cuando uno llamaba al banco y pedía un informe la cuenta existía, pero el cheque no era de esa cuenta y eso se detectaba al querer cobrarlo”, explicó el funcionario del Ministerio Público.Por otro lado, estas maniobras muchas veces se hacían más allá del horario de atención bancaria para no tener una respuesta de la entidad.