LAFERRERE: Ladrones balearon a quemarropa a repartidor en pizzería

ZONALES

El sangriento hecho ocurrió en un comercio de Laferrere. Tras la ola de robos sufrida, el dueño del local aseguró que bajará la persiana porque no quiere "poner en riesgo más vidas humanas".L a inseguridad volvió a presentarse en un comercio y dejó como saldo un trabajador de una pizzería que se debate entre la vida y la muerte, luego de que dos delincuentes ingresaran a un local con fines de robo, y uno de ellos le disparara a mansalva al hombre de 36 años en el establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.El hecho tuvo lugar a las 23.15 del lunes en la pizzería "El gauchito" (ubicada en el cruce de las calles Espora y Beethoven), cuando Juan Manuel García (casado y con tres hijos) volvía de hacer el reparto de varios pedidos, y al ingresar a la pizzería, fue abordado por dos malhechores, que comenzaron a robar el lugar que tenía varios comensales en ese momento.Uno de los ladrones, no contento con la situación, disparó en tres ocasiones: una para amedrentar al techo, otra en uno de los pies de la víctima y la tercera que dió en el abdomen de García, quien cayó desplomado en el suelo. Cabe destacar, que el hecho fue captado por la cámara de seguridad que hay dentro del establecimiento y con éstas imágenes ya trabaja la policía bonaerense.En cuanto a lo robado, los dueños del lugar sostuvieron que se llevaron "20 mil pesos y una notebook" utilizada para llevar los movimientos de la jornada. Mario, dueño de la pizzería, sostuvo que "no estaba en ese momento, pero vi todo por las cámaras de seguridad. Vinieron dispuestos a todo, había gente en el salón, no sabían si había policías o alguien que les pudiera hacer frente y ahí comenzar a los disparos. En el video se ve claro que el pibe levanta las manos y no quiere hacer nada, quedó frío por la situación tras realizar un pedido y el tipo viene por detrás de él disparándole dos tiros, uno en el pie y otro ejecutándolo"."Juan es una excelente persona y buen compañero de trabajo. Hace un año y medio que trabaja con nosotros y es muy querido por muchos clientes que se comunican con nosotros para saber su estado de salud", contó Pamela, otra de las dueñas del lugar y quien estaba presente cuando ocurrió el robo.Consultado sobre el estado del repartidor, Mario agregó que "Juan está muy grave y si bien hemos sufrido muchos robos, nunca pasamos por una situación así, pero esto es el límite y no se puede seguir más así. No puede ser que tenemos una comisaría a cuatro cuadras y no te pasa un móvil en la noche, siendo que éste es el lado sur de Laferrere y acá es muy bravo. Ellos sabían a dónde venían, dónde dejar el auto para que la cámara no lo vea".El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de La Matanza y la Jefatura Departamental de ese distrito, donde se analizan diferentes cámaras de seguridad de la zona que captaron la llegada y la huida de los delincuentes, quienes aún no fueron detenidos.El hombre continuó relatando que "a Juan se le hizo una operación de cuatro horas y media, le sacaron un metro de intestino grueso y hay que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona. Lo levantaron y llevaron con un auto particular a una salita cercana, luego al Balestrini y después a González Catán. En tanto uno de los muchachos terminó con ocho puntos en el brazo. Definimos cerrar el local e irnos porque cuando hay una vida en juego, no se puede dudar con esto".Finalmente, los dueños de la pizzería hicieron un llamado a la solidaridad para conseguir dadores de sangre "A positivo" para García, quien está internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Simplemente Evita, en el kilómetro 32 de la ruta 3 en González Catán, donde los interesados deben presentarse en ayuno de lunes a viernes de 8 a 10 de mañana.