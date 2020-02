MADARIAGA - Estafas de la banda de Al Capone: Dos se negaron a declarar y uno sólo dio detalles de un hecho

MADARIAGA

Durante la mañana de hoy el movimiento en la Unidad Fiscal 8 fue incesante para el fiscal Walter Mercuri y sus secretarios. Los integrantes de la banda denominada “Al Capone” fueron trasladados a declarar y sólo uno de ellos hizo foco en una de las estafas denunciadas.Luis Barroca, considerado líder de la banda, y Oscar Siste no dieron precisiones y utilizaron su derecho de abstenerse. Mientras que Alejandro Siste sólo se limitó a brindar detalles de un caso en donde fue denunciado por no efectuar un pago de 2.000.000 a una quesería llamada Luz Azul de Mar Del Plata. Para intentar aclarar el hecho dijo que la víctima habría cobrado parte de la deuda pero no pudo explicar porqué el resto no fue pagado.Primero compró los productos, emitió cheques para abonar pero los denunció como hurtados. Por eso se le anexó el delito de falsa denuncia. Luego emitió otros 10 choques de 62.000 pesos cada uno para cubrir un total de 620.000 de la deuda. No obstante, la comerciante afectada afirmó en sede policial que no cobró absolutamente ninguno mientras que Siste asegura que llegó a cubrir 4 de ellos.“La estafa es de 2.000.000 de pesos en este caso y para nosotros va a ser muy fácil probarlo porque precisamos un extracto bancario para saber si se cobró algo”, indicó una fuente de la investigación.Por estas horas todos los integrantes de la SubDDI y de la justicia creen que el valor al que asciende la operatoria ilegal supera ampliamente lo que estimaron en un principio. “Nos quedamos cortos”, repiten todos los que acceden al expediente y cotejan datos.Para la próxima semana se prevén nuevas medidas de pruebas que incluirán el control estricto de los extractos bancarios de cada uno y movimientos de migraciones a países limítrofes.El volumen de dinero recaudado en el último año es magnífico a punto tal que difícilmente pudo haber sido gastado sin levantar sospechas. Todos los involucrados llevaban un nivel de vida de clase media a media alta pero sin gastos exorbitantes más que algún viaje de vacaciones. Por eso, ahora se centrarán en buscar que se hizo con el dinero y no se descarta que deban pedir cooperación a otros países.Javier barroca aún sigue sin aparecer. Estaba dentro de unas viviendas allanadas y escapó. Allí encontraron droga y, por eso, la fiscal Verónica Zamboni pedirá su detención y, a ella se le sumará Mercuri. “Sabemos en dónde está y el lugar no es tan grande como para esconderse”, aseguraron a Central de Noticias Madariaga.Todos están acusados de estafa, falsa denuncia y asociación ilícita con penas que oscilan entre los 3 y los 10 años de prisión según el grado de participación de cada uno de ellos.