Alertan sobre una estafa por Whatsapp que ofrece Tarjetas Alimentar

En las últimas horas comenzó a circular a través de los grupos de WhatsApp, un mensaje en el que se ofrece la posibilidad de acceder a una Tarjeta Alimentar.En el mensaje que se ha viralizado, se invita al lector a hacer click en un link que lo conduce a un sitio web.Allí se le da la bienvenida al lector con un mensaje que señala "Estamos encantados de decirte que has sido seleccionada para obtener una ¡Nueva Tarjeta Alimentaria!" se invita a llenar un formulario para acceder a "Beneficios Inicial de $4643.65"EL MENSAJE DE WHATSAPP:"Si no recibe su consulta en 24 horas Rellene el formulario una vez más! Para que podamos ayudarte ... Complete todo Correcto Para Obtener una Tarjeta Alimentaria continúe con su registro. TENEMOS INSCRIPCIONES PARA TODO EL PAIS" señala el mensaje en una página en la que se pueden ver imágenes de fondo del logo de la Tarjeta Alimentar.Más abajo se observa un contador en el que se hace referencia al número de tarjetas que restan entregar."Restan (19560) Nueva Tarjeta Alimentarias" se puede observar. Finalmente, sobre el final se puede ver el formulario que debe llenarse para "poder acceder a este beneficio".Cabe mencionar que para poder acceder a la Tarjeta Alimentar no debe llenarse ningún tipo de formulario no oficial, por lo que el ofrecimiento que se hace en esta página es una estafa.Como se informó al momento de su lanzamiento, esta tarjeta está pensada para que las familias de sectores en riesgo, golpeadas por la crisis y endeudadas, accedan a alimentos de calidad y reciban capacitación nutricional, explicaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social y estimaron que el programa beneficiará a dos millones de niños de todo el país.En tanto, ante cualquier consulta, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires informó que su personal de todas sus delegaciones se encuentra disponible para atender inquietudes sobre la Tarjeta Alimentar."En todas las delegaciones vamos a asesorar sobre el acceso a la tarjeta y a colaborar en la difusión del plan", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, y agregó que "es fundamental acompañar esta propuesta informados y capacitados para trabajar en conjunto a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad".