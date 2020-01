VILLA GESELL: Cayeron tres balcones de un edificio

ZONALES

Un siniestro que podría haber causado más que daños materiales, ocurrió ayer por la mañana en una construcción de 3 pisos llamado Gufi Yiyo ubicado en Costanera, a metros de la calle 301 en el Barrio Norte de la ciudad. No se registraron heridos.Un balcón voladizo se derrumbó y en su caída ocasionó que se destruyeran otros dos. No hay que lamentar víctimas, ya que sucedió en una hora de la mañana en la que lloviznaba y no había mucha gente en el lugar.Los bomberos acudieron y tuvieron que quitar el resto de la mampostería que quedó colgando.Fueron clausurados los demás balcones hasta que el municipio realice una inspección, afirmó Hugo Piriz, jefe de bomberos.