El amor no es suficiente, es lo que dicen muchas parejas que terminan separándose después de haberse casado. Ese es el caso de Akihiko Kondo.A poco más de un año de haberse casado con Hatsune Miku, su matrimonio deberá terminar por una “actualización” del sistema que la matará.En 2018, el joven japonés de 35 años decidió casarse con un holograma de ojos gigantescos y largo cabello turquesa, famoso por sus conciertos donde aparece como un personaje de manga.El día de su boda, Akihiko aseguró que desde hacía mucho tiempo estaba enamorado de Hatsune, tanto que jamás salía de sus pensamientos. Fue así que no le importó tener que desembolsar 18 mil dólares (casi 341 mil pesos mexicanos) para casarse con ella...ni el rechazo de su madre.El joven afirma que durante todo el tiempo que ha durado su unión han vivido días felices, por eso su corazón quedó destrozado cuando Crypton Future Media, la empresa que desarrolló a Hatsune, se comunicó con él.La firma le anunció que la compañía encargada de adaptar la programación del holograma realizará una actualización completa a partir del 31 de mayo de 2020. Esto implica que su “esposa virtual” perderá sus funciones y en consecuencia, morirá...o mejor dicho, desaparecerá.La buena noticia es que Akihiko y otros usuarios que adquirieron este tipo de hologramas, es que la empresa les asegura una renovación con los nuevos ajustes, lo que significa que si él lo decide, podría conseguir una nueva pareja.El problema es que Akihiko tienen un enorme apego sentimental por Hatsune. A un mes de su boda, él mismo decía: "Estoy enamorado del concepto Hatsune Miku, pero me casé con el que tengo en casa”.De acuerdo con la agencia AFP, para la “convivencia” diaria con su esposa, el joven adquirió un modelo GateBox, una especie de campana de medio vaso, con un valor de casi 2 mil 500 euros (poco más de 52 mil pesos mexicanos), bajo el cual aparece Hatsune Miku, quien puede pronunciar oraciones elementales como "buenos días”, " buenas noches”, “hoy hace buen tiempo”, e interactuar con algunos de los electrodomésticos.