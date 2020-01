GENERAL LAVALLE: El grupo de cumbia “Los del Fuego” se presentará en la “Fiesta Nacional Semana de Santos Vega 2020”

ZONALES

Uno de los grupos más importantes de cumbia santafecina, que participó en “Pasión de Sábado” con recitales en vivo y en el Luna Park en el año 2012, estará presente el 28 de febrero en la Edición 22° de la “Fiesta Nacional Semana de Santos Vega” de General Lavalle.Una de las principales características de este grupo es el notable número de covers de otros artistas, y de otros estilos muy distintos, entre los que se destacan: "Persiana americana" y "Cuando Pase El Temblor" del grupo Soda Stereo; "Sobreviviendo" y "Ojos de Cielo" de Víctor Heredia; "Sabes" de Reik; "Pupilas lejanas" de Los Pericos; y "Labios compartidos" de Maná.También hicieron varias versiones de canciones internacionales traducidas al castellano, como: "Un día sin ti" (Spending My Time) del grupo sueco Roxette; "¿Qué es el Amor?" (What is love?) del cantante alemán Haddaway; "Si quieres mi amor" (Could You Be Loved) de Bob Marley, entre muchos otros. También realizó un sentido homenaje con Karina a Leo Mattioli (por su fallecimiento) el 13 de agosto de 2011 cantando a dúo el tema "Llorarás más de 10 veces".Este evento organizado por la Municipalidad de General Lavalle que se llevará a cabo durante los días 28,29 de febrero y 1° de marzo, ya tiene definida la lista de lista completa de los artistas que participarán de este gran evento.La entrada para cada jornada costará $200 (por noche) y podrán adquirirla en el ingreso al predio.Cronograma:Viernes (Apertura):• Himno• Ofrenda Floral• Huella Santos Vega (Amanecer) cantante Luciana Echarren• Soccodato (Payador)• Sferra (Payador)• Grupo de Danzas Amanecer• Mariana Santander• Postulantes• Cierre Grupo de Cumbia: “Los del Fuego” (El legado)Sábado:• Huella (Grupo de Danzas Amanecer)• Payadores (locales)• Grupo de Danzas Amanecer/Tango• Cantante Amorina Alday• Presentación de reinas invitadas• Elección de la Flor del Pago• Cierre Grupo salteño “Kaymanta”Domingo:• Huella Santos Vega (Amanecer) cantante Luciana Echarren• Payadores: Gabotto Galiastegui• Saludos de la Flor del Pago• Humorista: Carlos García• Ballet de la costa• Troperos de Arbolito• Cierre Chacarero cantor Carlos Ramón Fernández