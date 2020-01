AUSTRALIA: Se llevaron el módem de Internet de vacaciones porque sus hijos no quisieron ir con ellos

INTERNACIONALES





Los chicos están cada vez más fanatizados con las redes sociales y los juegos digitales. Es normal que prefieran quedarse en sus casas antes que salir a pasear en familia. Y esto es lo que le pasó a estos padres: invitaron a sus hijos de vacaciones y como se negaron a ir, se llevaron el módem de Internet.Cassie y Chris querían hacer un viaje a una playa cercana, en Australia. Emocionados, invitaron a sus tres hijos con ellos esperando que se pongan contentos con la noticia. Pero sucedió todo lo contrario. “Será aburrido”, les respondieron.Lejos de quedarse con las ganas, la pareja armó sus valijas y partió rumbo hacia el paradisíaco lugar. Y lo hicieron con un compañero especial, el módem de Internet de su casa. “Les preguntamos a nuestros hijos si les gustaría hacer un viaje a la playa el día de hoy, pero nos respondieron que ‘eso es muy aburrido’ y no quisieron ir”, contó la mujer en su cuenta de Facebook.La publicación que hizo la mujer y se volvió viral.Y agregó: “Chris y yo decidimos que en vez de llevar a nuestros 3 malagradecidos hijos, dejaríamos a los que no quisieran ir y nos llevaríamos a un miembro de la familia que trabaja mucho y que merecía unas vacaciones… nuestro módem de Internet”.Así fue que compartieron fotos del módem de Internet “disfrutando” de las vacaciones con ellos: se lo ve en la playa, haciendo pic nic y jugando en un carnaval. Enseguida las fotos se viralizaron y fueron cientos los padres que se sintieron identificados con su historia.“El módem ha pasado un día fantástico al no ser usado por los niños y es genial no escuchar su constante ruido. El único que se quejó fue Evan, que está mortificado porque nos llevamos el aparato”, explicó la mujer.Es que, al llevarse el módem, los tres hijos se quedaron sin Internet en la casa y no pudieron usar las redes sociales, ver películas o jugar juegos online. “Se ganaron el premio a los padres del año y apenas es enero. Me gusta su estilo, sigan así”, escribió uno de los usuarios.