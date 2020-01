Alertan por aceite de girasol adulterado

• Un “producto falsificado” que dice ser de la marca Marolio, pero que luego se comprobó que en realidad “no ha sido elaborado” por esta marca ni tiene la autorización correspondiente “de terceros para impresión de rótulos, fraccionamiento y envasado” con ese nombre.



Se trata de botellas cuyos rótulos expresan: “Aceite de Girasol, Marolio, Elaborado y Fabricado por Vicentin SA. LC. calle 14 nro. 495, Avellaneda, Santa Fe, envase de 4.2 lts. y en relieve inverso con la leyenda vertical Caracas”. La ANMAT pudo corroborar que se trataba de mercadería falsa que “utiliza información de un alimento genuino, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.



• El “Baño de repostería fantasía blanco”, RNPA Nº 02-516955, marca: Emeth, RNE Nº 02-032601, Lote Nº 190730, vencimiento 02/2021 fue también quitado del mercado tras una inspección en el establecimiento Dulfix Sociedad Anónima, RNE N° 02-032601, sito en la calle Paso 914 de la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, en la que se tomaron muestras para verificar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).



El Departamento Laboratorio Nacional de Referencia del INAL realizó los estudios del producto y concluyó que la muestra analizada no cumplía con las reglas del Código Alimentario Argentino, por lo que la ANMAT también ordenó iniciar también un sumario sanitario contra la firma.



• También se prohibió “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como: ‘Yerba mate con palo marca Ríos, RNPA N° 14026057, RNE N° 14000758, Mitre 33, Entre Ríos- Argentina con el logo Oficial de Alimento Libre de gluten’".



La decisión se tomó ya que el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos (ICAB) detectó irregularidades en su elaboración y, tras una consulta a la División de Alimentos de la provincia de Misiones, se verificó que el RNE exhibido en el rótulo de los paquetes se encontraba dado de baja.



En este sentido, se informó que la producción de la yerba marca “Ríos” se realizó hasta septiembre de 2018 y actualmente no poseía alimentos ni envases autorizados para ser vendidos.

• También prohibió la venta de un mix de especias llamado “7 Especias, Tridosha, RNE: 04005247, RNPA: en trámite, elaborado por Mayadevi y muchos amigos más”.



• Aceitunas de Mendoza “sabores de mi tierra, RNE: 04005247, RNPA: en trámite".



• Aderezos “a base de Aceite de Oliva Extra Virgen y Curry, Pitta, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019”, a base de “Aceite de Oliva Extra Virgen, Romero y Mostaza, Vata, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019” y a base “de Aceite de Oliva Extra Virgen, Ajo y Pimentón Ahumado, Kapha, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019”. Todos producidos por la empresa "Artesanos Gourmet”.



En este caso, el Departamento de Bromatología de la provincia de Chubut recibió una denuncia referida a que todos estos alimentos no cumplían la normativa alimentaria vigente ya que el RNPA de todos ellos pertenecen a otros productos.



Finalmente, el organismo a cargo de controlar la seguridad en alimentos y medicamentos sacó de distribución todos los productos elaborados por:



- “ADRIAN-MARINER LABS, ALPHA-PHARMA HEALTHCARE, BD LAB., BRITISH DRAGON PHARMACEUTICALS, COOPER PHARMA LIMITED, IDN PHARMATECH, KN NUTRITION, MAGER, MD LABORATORY, MEDITECH HUMAN PHARMACEUTICALS, ROIDNG, ROSTOV PHARMA, SARM SOURCE, SUN NATURALS, SYNCO LABS, ULTIMATE NUTRITION y ZAMBON S.A.”, ya que se trata de establecimientos sin habilitación sanitaria en la República Argentina.



Los mismo hizo con los cosméticos:



- “ANNA REMOVER EXPRESS NAIL POLISH, cont. Neto 60 ml, Industria Argentina, Leg Elab 1716, Res 155/98” cuyo rótulo carece de codificación de lote y vencimiento, en todas sus presentaciones".