Con la llegada de las temperaturas más altas, aumenta la actividad de distintos insectos y arácnidos que pueden aparecer dentro de las viviendas. Entre ellos, las arañas de rincón representan un riesgo para perros y gatos , que pueden sufrir mordeduras mientras descansan en sus camas, mantas o en otros sectores oscuros de la casa.

A diferencia de las personas, las mascotas no siempre manifiestan dolor de manera evidente y el pelaje puede ocultar las primeras lesiones , lo que hace que una mordedura pase inadvertida durante varias horas.

Por eso, los veterinarios recomiendan reforzar la limpieza de los espacios donde duermen los animales y prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento.

Nicolás Escobar , director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar, compartió algunas recomendaciones para prevenir accidentes y saber cómo actuar ante una posible mordedura o una intoxicación por insecticidas.

Las arañas de rincón suelen refugiarse en lugares secos, oscuros y con poca intervención humana . Por eso, las camas de las mascotas, los muebles y los sectores donde se acumulan objetos requieren especial atención.

Una de las principales dificultades es que la mordedura puede pasar inadvertida durante las primeras horas . Por eso, es importante revisar la piel del animal y observar si presenta alguna alteración.

Entre las señales que pueden generar sospechas se encuentran:

El decaimiento intenso, la debilidad, las encías pálidas y la orina oscura son señales de alarma que requieren atención veterinaria inmediata. De todos modos, no todas las lesiones en la piel son consecuencia de una mordedura de araña, por lo que es fundamental evitar los diagnósticos caseros.

Fuente: TN