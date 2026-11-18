“Eso que ves son hormigas conociéndose . Se reúnen en tierra y se aparean en el aire”, dice a Clarín Luis Calcaterra, investigador del Conicet en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (Ibbea) de la facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde un curso de mirmecología (el estudio científico de las hormigas) en Pelotas, Brasil. Para un científico como él, que estudia el ir y venir de estos bichos , es una explicación obvia.

Para los vecinos de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la Ciudad que se asustan con estas multitudes enormes y aladas tomando alguna pared que da al exterior o las entradas de las casas , no lo es.

Es más fácil pensar que algún resto de comida las atrajo o que estalló un hormiguero, en vez de un match en el aire. Pero no, son verdaderos vuelos sexuales y están en su pico, modificado por el Súper Niño . “Es el ciclo de las hormigas voladoras . Son la peor plaga de la región. Y se están reproduciendo”, insiste Calcaterra.

Es una etapa del ciclo reproductivo , concentrada en octubre y noviembre, que permite la formación de nuevas colonias incluso debajo de nuestras casas. Técnicamente, lo que anida en la pared es la previa de los “vuelos nupciales”.

La protagonista de estos episodios es la especie Acromyrmex lundii , conocida como hormiga negra común y también llamada cortadora por su particular forma de alimentarse. A mordiscos. Es una especie ampliamente distribuida en la Argentina y muy presente en territorio bonaerense, donde construye sus colonias bajo tierra.

Las aladas que vemos en paredes o ventanas cuando se dan los vuelos no son en sí una especie diferente, sino que son la "casta" sexuada , la que puede reproducirse en todas las especies de hormigas.

La diferencia de tamaño en la misma colonia tiene una explicación biológica. Las llamadas obreras de las hormigas cortadoras son polimórficas: hay individuos pequeños y otros enormes (como las que se están viendo ahora). ¿Qué les da alas? “Los sexuados alados, machos y hembras, son un par de veces más grandes que las obreras de mayor tamaño”, explica. Apenas se ven, pueden parecer avispas.

La vinculación de estos insectos tiene un calendario bastante preciso. En el AMBA, los vuelos reproductivos suelen concentrarse entre septiembre y noviembre, con un pico durante los primeros días de noviembre. La temperatura, la humedad y las condiciones atmosféricas intervienen en la sincronización de las salidas.

“Esta vez, porque estuvo lloviendo parejo por el Súper Niño, se atrasó unos días el pico. No hubo (aún) vuelos masivos que hayan detonado tantos posteos en las redes como en años anteriores, hay pequeños vuelos nupciales, más que muchos vuelos. Pero ya estamos en el pico", marca Calcaterra.

La relación entre las lluvias y la aparición de las hormigas resulta especialmente importante para entender el encuentro sexual entre estas patitas con alitas. “Después de una lluvia o cuando baja la presión atmosférica, que son como las condiciones ideales, salen los sexuados para aparearse en el aire ”.

La concentración de individuos en un mismo momento hace más sencillo que las futuras reinas comiencen el proceso de fundación de una colonia .

La reproducción de estos insectos forma parte de un sistema conocido como haplodiploidía, característico de los himenópteros, el grupo que también incluye a las abejas y las avispas. En este sistema, los huevos fecundados originan hembras diploides (nacen de la unión de un óvulo y un espermatozoide) y los huevos sin fecundar dan origen a machos haploides (nacen de huevos no fecundados, por partenogénesis, por lo que solo poseen un juego de cromosomas, heredado exclusivamente de la madre).

“Esa hembra que se apareó en el aire y que tiene el esperma de uno o más machos en una espermateca, donde guarda el esperma, tiene la capacidad de fecundar o no el huevo ”, detalló Calcaterra. Esa reserva de esperma resulta fundamental para la reproducción de la colonia a lo largo de la vida de la reina.

“La hembra puede decidir por las condiciones ambientales y el momento del año , si ese huevo va a dar una obrera, la que va a trabajar y salir a colectar, o un sexuado, una hembra alada que se va a transformar en una reina”, agrega el investigador.

Los machos suelen morir poco después del vuelo nupcial. Las hembras fecundadas aterrizan y comienzan la búsqueda de un sitio apropiado para establecer una nueva colonia. Una vez elegido, excavan una pequeña cámara subterránea y quedan enclaustradas. “Pierden sus alas y se alimentan de los músculos de las alas que ya no tienen”. Lleva meses la formación de una colonia.

“No las vemos a estas cortadoras durante dos o tres meses, y después, cuando ya tienen una cantidad más importante de obreras, empiezan a salir y las vemos cortando las plantas ”, explica el investigador.

Las obreras cumplen las tareas cotidianas de mantenimiento, alimentación, defensa y construcción del hormiguero, las reinas son la clave de la cantidad de hormigas. “El problema este de la invasión es simplemente que siguen su instinto y quieren volar para aparearse y formar nuevas colonias”, resume el biólogo.

Las hormigas cortadoras cumplen un papel relevante en los ecosistemas. Su actividad modifica las características físicas y químicas del suelo y participa en el reciclado de nutrientes mediante el transporte y procesamiento de grandes cantidades de material vegetal. Hojita por hojita.

Los hormigueros de Acromyrmex lundii son subterráneos y presentan varias bocas de salida conectadas con galerías y cámaras internas. La excavación remueve distintas capas de tierra, airea y favorece la mezcla de materiales ubicados a diferentes profundidades.

Las investigaciones sobre hormigas cortadoras describen además sectores destinados a la acumulación de residuos orgánicos , que Calcaterra llama “basureros”. Se depositan restos del cultivo del “hongo simbionte”, el material vegetal procesado del que se alimenta la colonia, y otros desechos.

Las obreras cortan hojas, tallos y brotes, los transportan hasta el hormiguero y los utilizan como sustrato para cultivar ese hongo que es lo que en realidad comen. Eso las hace protagonistas de un proceso ecológico minúsculo. Al mismo tiempo, toda esa actividad se lleva puestos jardines, viveros, plantaciones forestales y explotaciones agrícolas.

Entonces, si bien esas voladoras no están comiendo , las obreras que están con ellas sí van a diezmar las plantas que estén alrededor. “Prefieren comer las plantas exóticas que han sido introducidas como plantas ornamentales en nuestros jardines, como el jazmín, que es propia de la región de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, más que las nativas", dice el especialista.

"Muchas plantas en los jardines son de otras regiones del mundo. Podemos decir que en algunos casos las hormigas cortadoras de hojas actúan como un filtro biótico o barrera que impide que muchas plantas exóticas que son introducidas, intencional o accidentalmente, se establezcan y se transformen en malezas", marca

En la Argentina, las negras cortadoras representan un problema fitosanitario de importancia . Figuran en el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas por los daños que producen en la soja, el girasol, el maíz, eucaliptos, vid y el olivo.

El pico histórico de estas hormigas voladoras fue en 2024 , después de una sequía de tres años feroz. “En el momento en el que volvió a llover, empezaron a salir con todo. Fue un evento muy particular para los que estudiamos insectos. Eran vuelos por todos lados, constantemente”, recuerda.

El Súper Niño también podría marcar un nuevo hito esta vez: “Se empezó a ver con las crecidas de los ríos la aparición de hormigas que entrelazadas forman una bola que flota como una balsa, escapan del agua y se meten en las casas o zonas más altas para rearmar su colonia. En este caso, las que revisten algún peligro son las hormigas coloradas o de fuego del género Solenopsis . Son peligrosas porque pican, tienen un veneno, un alcaloide que en alérgicos puede generar un shock anafiláctico”.

Volviendo a las casas, ¿son peligrosas estas hormigas voladoras? “Las obreras pueden morder cuando alguien pisa o interrumpe sus caminos de circulación, una conducta vinculada con la defensa de la colonia. Pero los sexuales alados, durante sus vuelos reproductivos, sólo buscan pareja, no morder personas”, cierra el experto.

Aunque love is in the air , en esos vuelos también hay peligro. Las aves son sus depredadores naturales, que aprovechan la abundancia de hormigas durante estos encuentros alados. Si sobreviven a eso, y al susto de los vecinos armados con pulverizadores y veneno, a las 24 horas ya no se verá esa multitud reunida en la pared.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín