Violento asalto en Zárate: dos ladrones armados secuestraron a una clienta, se enfrentaron con la Policía y cayeron detenidos

Una joven fue tomada como rehén este sábado al mediodía en Zárate por una pareja de asaltantes en medio de un tiroteo que protagonizaron los ladrones con agentes de la Policía bonaerense que logró impedir el robo y logró liberar a la mujer.

Según fuentes policiales, el asalto comenzó cerca de las 12:30 en un local de venta de teléfonos celulares en pleno centro de Zárate.

Ante la rápida reacción de vecinos que alertaron sobre el robo, la Policía llegó casi al instante y para lograr escapar sin ser atrapados, los asaltantes se llevaron a una mujer que se encontraba en el local de celulares a la espera de ser atendida.

La joven, que vestía jean y remera blanca, fue llevada a la rastra por los dos asaltantes , uno de los cuales la tenía agarrada por el cuello, mientras con la otra mano empuñaba un revólver con el cual incluso le disparó a los policías.

Pero el accionar de los ladrones no tuvo éxito dado que la policía logró detenerlos , luego de balear a uno de ellos y dejarlo herido.

Fuentes del caso dijeron que los asaltantes "no eran de la zona" , sino que habrían llegado desde el Gran Buenos Aires hacia el distrito de Zárate-Campana, que se encuentra fuera del ámbito del llamado conurbano.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, compartió imágenes del operativo en sus redes sociales y agradeció el desempeño de la Policía provincial.

Destaco a la policía de la Pcia de Bs as por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego intentar robar un local de venta de celulares. Ante la llamada al 911 móviles dispuestos en el centro de la ciudad arribaron… pic.twitter.com/XFwQC61TVe

Matzkin destacó "el accionar rápido y responsable" de la Policía provincial para atrapar a los dos ladrones "que pusieron en vilo al centro de Zárate luego intentar robar un local de venta de celulares".

El jefe comunal remarcó que "ante la llamada al 911, móviles dispuestos en el centro de la ciudad arribaron inmediatamente para una vez que no había peligro para terceros poder abrir fuego en respuesta y detener ambos ladrones que no eran de Zárate".

Los asaltantes quedaron a disposición de la justicia, que comenzó a labrar un expediente en una causa que en principio incluirá los delitos de intento de robo y privación de la libertad.

" Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal", añadió el jefe comunal.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 en la transitada calle Justa Lima , en pleno centro de Zárate. Hasta allí habían llegado dos jóvenes de aproximadamente 20 años, oriundos de Garín, dispuestos a todo.

Tenían armas de fuego y, con una actitud desafiante, irrumpieron en el local con intenciones de robo. Sin embargo, el rápido aviso a las autoridades frustró sus planes y transformó la escena en una auténtica película de acción real.

Al verse completamente rodeados por la Policía, los criminales tomaron la peor decisión: utilizaron a una joven empleada del comercio como escudo humano . La víctima quedó atrapada en medio de una situación extrema, encañonada y en la línea de fuego mientras los agentes intentaban controlar la situación.

Un impactante video difundido por el municipio y las grabaciones de testigos aterrados desde los locales vecinos muestran la brutal secuencia: gritos, corridas y el sonido ensordecedor de las balas que rompieron la calma del sábado.

El violento enfrentamiento concluyó cuando uno de los asaltantes cayó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala en una pierna y en un brazo. Ante ello, fue trasladado de urgencia bajo custodia al Hospital Virgen del Carmen, donde permanece internado. Su cómplice, al verse acorralado y sin escapatoria, decidió deponer las armas y entregarse.

Fuentes policiales revelaron que los dos jóvenes detenidos cuentan con un frondoso prontuario penal y uno de ellos había recuperado la libertad hace apenas seis meses tras salir de prisión.

Personal de la Policía Científica trabajó varias horas en el lugar para realizar pericias de trazabilidad y planimetría mientras investigan si uno de ellos estaba vinculado con otro robo a un local de celulares ocurrido hace apenas tres días.

Fuente: Clarín