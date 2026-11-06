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(VIDEO) Un motociclista cayó de su moto y pasó entre las ruedas de un camión: se salvó de milagro

Gastón Scigliano noviembre 06, 2026

 


Un impactante siniestro vial quedó registrado por una cámara de seguridad el pasado 22 de octubre, en la intersección de las calles Pacífico Scozzina y Madariaga, en la ciudad de Formosa.


En las imágenes, difundidas por un vecino, se observa cómo un motociclista pierde el control y cae al asfalto cuando está a punto de colisionar con un camión. Tras la caída, se desliza por debajo del vehículo de gran porte y pasa entre sus ruedas, en una secuencia que pudo haber terminado en una tragedia.



Afortunadamente, el conductor de la moto resultó ileso, pese a la extrema peligrosidad de la situación.


El registro de las cámaras permite dimensionar el riesgo que enfrentó el motociclista y vuelve a poner de manifiesto la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito.


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