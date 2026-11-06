(VIDEO) Un motociclista cayó de su moto y pasó entre las ruedas de un camión: se salvó de milagro

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Un impactante siniestro vial quedó registrado por una cámara de seguridad el pasado 22 de octubre, en la intersección de las calles Pacífico Scozzina y Madariaga, en la ciudad de Formosa.





En las imágenes, difundidas por un vecino, se observa cómo un motociclista pierde el control y cae al asfalto cuando está a punto de colisionar con un camión. Tras la caída, se desliza por debajo del vehículo de gran porte y pasa entre sus ruedas, en una secuencia que pudo haber terminado en una tragedia.





Afortunadamente, el conductor de la moto resultó ileso, pese a la extrema peligrosidad de la situación.





El registro de las cámaras permite dimensionar el riesgo que enfrentó el motociclista y vuelve a poner de manifiesto la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito.