Video: entró a robar con un cuchillo a una verdulería de Merlo y el dueño lo enfrentó con un martillo

Un intento de robo en una verdulería de Merlo terminó con una violenta confrontación entre un delincuente armado con un cuchillo y el dueño, que decidió defenderse con un martillo.

El episodio ocurrió en un comercio de barrio, en la zona de avenida San Martín y Lagomarsino, y pudo haber terminado en una tragedia.

El asaltante ingresó al local con un arma blanca y amenazó al trabajador para concretar el robo. Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, el empleado tomó un martillo y enfrentó al ladrón.

El enfrentamiento fue particularmente peligroso por el reducido espacio del comercio. Durante unos instantes, los dos hombres quedaron frente a frente, uno con el cuchillo y el otro con el martillo, en un mano a mano que pudo haber terminado de la peor manera.

Finalmente, el empleado consiguió que el asaltante escapara sin llevarse nada. El ladrón se fue del lugar y el intento de robo quedó frustrado.

El episodio volvió a poner en escena la vulnerabilidad de los pequeños comercios de barrio, que muchas veces quedan expuestos a robos violentos y a situaciones en las que sus trabajadores deben reaccionar frente a delincuentes armados.

Un motochorro atacó por la espalda a una jubilada que caminaba por el barrio Libertad, en el partido de Merlo , y la arrastró para robarle la cartera.

El ataque ocurrió el viernes 23 de octubre, cerca de las 10.40, en la esquina de Balcarce y España, y se conoció en las últimas horas. La mujer volvía a su casa y avanzaba con dificultad cuando el delincuente la sorprendió desde atrás.

Durante el breve forcejeo, la víctima cayó de cabeza contra el asfalto y quedó tendida en el suelo, visiblemente dolorida por el golpe.

Fuente: TN