Publicidad - Anunciante
NACIONALES

Video: entró a robar con un cuchillo a una verdulería de Merlo y el dueño lo enfrentó con un martillo

Redacción CNM noviembre 06, 2026

Un intento de robo en una verdulería de Merlo terminó con una violenta confrontación entre un delincuente armado con un cuchillo y el dueño, que decidió defenderse con un martillo.

El episodio ocurrió en un comercio de barrio, en la zona de avenida San Martín y Lagomarsino, y pudo haber terminado en una tragedia.

El asaltante ingresó al local con un arma blanca y amenazó al trabajador para concretar el robo. Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, el empleado tomó un martillo y enfrentó al ladrón.

El enfrentamiento fue particularmente peligroso por el reducido espacio del comercio. Durante unos instantes, los dos hombres quedaron frente a frente, uno con el cuchillo y el otro con el martillo, en un mano a mano que pudo haber terminado de la peor manera.

Finalmente, el empleado consiguió que el asaltante escapara sin llevarse nada. El ladrón se fue del lugar y el intento de robo quedó frustrado.

El episodio volvió a poner en escena la vulnerabilidad de los pequeños comercios de barrio, que muchas veces quedan expuestos a robos violentos y a situaciones en las que sus trabajadores deben reaccionar frente a delincuentes armados.

Un motochorro atacó por la espalda a una jubilada que caminaba por el barrio Libertad, en el partido de Merlo , y la arrastró para robarle la cartera.

El ataque ocurrió el viernes 23 de octubre, cerca de las 10.40, en la esquina de Balcarce y España, y se conoció en las últimas horas. La mujer volvía a su casa y avanzaba con dificultad cuando el delincuente la sorprendió desde atrás.

Durante el breve forcejeo, la víctima cayó de cabeza contra el asfalto y quedó tendida en el suelo, visiblemente dolorida por el golpe.

Fuente: TN


Publicidad - Anunciante
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags