Video: el momento en que el papa León XIV salió a la puerta de la Nunciatura para saludar a los vecinos

Luego de hablar en cadena nacional al pueblo argentino desde el Palacio Libertad , León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica para pasar su primera noche en la Argentina.

En el barrio porteño de la Recoleta, donde está ubicada la sede del Vaticano en Argentina, el Papa decidió salir a la puerta y acercarse a los fieles que lo esperaron en su llegada.

El Santo Padre aterrizó en la argentina este domingo a las 16:30 luego de su paso por el Uruguay . El país es el segundo lugar que visita como parte de la gira apostólica en Sudamérica.

Las actividades en Argentina empezaron este domingo 8 y se extenderán hasta el miércoles 11 . Hoy visitó el Monumento General San Martín, lugar donde fue recibido por el canciller Pablo Quirno .

Luego fue recibido por Javier Milei y por los ministros en Casa Rosada. Minutos después, junto al Presidente mantuvieron un encuentro bilateral de más de media hora.

Cerró su jornada en el Palacio Libertad , donde dio sus primeras palabras al pueblo argentino.

Durante cuatro días, el Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires , donde encabezará misas multitudinarias, encuentros con autoridades, reuniones religiosas y una vigilia con jóvenes.

La agenda incluirá algunas de las actividades religiosas más convocantes de los últimos años. Entre ellas se destacan la misa en el Monumento de los Españoles , en Palermo, el encuentro con jóvenes en el mismo lugar y la celebración frente a la Basílica de Luján .

El último día de la visita comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios religiosos del país.

Después de la celebración, se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Desde allí, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

Fuente: TN