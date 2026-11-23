Una explosión interrumpió de manera abrupta los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta y generó momentos de tensión entre los vecinos que participaban de la celebración. El episodio ocurrió el sábado por la noche, en la zona de Centenario y Bogotá, en el partido bonaerense de Quilmes.

Las imágenes del momento muestran cómo se produjo el estallido en medio del evento, mientras se escuchaban gritos y se desataban corridas entre los vecinos que participaban de los festejos. La detonación provocó una fuerte llamarada y dio inicio a un incendio en un local de comidas instalado en el predio.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30, cuando se desarrollaba un espectáculo musical . Ante la emergencia, el locutor pidió evacuar el lugar y la celebración tuvo que ser interrumpida.

El episodio dejó un saldo de siete personas heridas. Según informó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, la mayoría sufrió lesiones como consecuencia de la explosión inicial, que luego derivó en el incendio del comercio.

El herido más grave es un hombre de 32 años, que sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo, principalmente en el torso, los brazos y parte de la cara. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes.

También resultó herida una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en la cara y cortes en el brazo derecho. Su hermano también debió recibir atención médica.

Por otra parte, una chica de 22 años sufrió lesiones por astillas de vidrio en un ojo y cortes en el cuero cabelludo, luego de que explotara una vidriera. Una nena de 11 años también tuvo una herida cortante en la cabeza y fue llevada a un hospital por sus padres.

En tanto, otras dos mujeres resultaron heridas. Una de ellas recibió asistencia médica en el lugar.

Bomberos, personal del SAME y equipos de emergencia trabajaron en el predio para controlar las llamas, asistir a los afectados y evitar que el fuego se extendiera. Las autoridades investigan las causas que provocaron la explosión.

Fuente: TN