Video: así se escucharon las campanadas en la Basílica de Luján y en distintas iglesias del país para recibir al papa León XIV

Las campanadas sonaron en varias iglesias de todo el país cuando el avión que trasladaba al papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery este domingo a las 16:34.

Por disposición del Arzobispado de Buenos Aires y las distintas diócesis, los templos hicieron sonar sus campanas en simultáneo durante diez minutos para darle la bienvenida .

La iniciativa se replicó en distintas localidades del país, incluida Luján, donde las comunidades religiosas también participaron del homenaje. Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará una misa en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Además, mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Fuente: TN