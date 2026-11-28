ZONALES





La temporada de verano 2027 se presenta con un escenario de incertidumbre para los principales destinos turísticos bonaerenses. Intendentes de la Costa Atlántica, las sierras y la laguna anticipan reservas más lentas, estadías reducidas y un visitante que analiza cada gasto antes de decidir sus vacaciones. En ese contexto, Brasil aparece como un competidor fuerte por la diferencia cambiaria.





Un relevamiento publicado por Ámbito, a partir de consultas a seis jefes comunales, refleja una preocupación compartida: el turismo interno atraviesa un momento complejo y las familias modificaron sus hábitos. Las vacaciones tradicionales de varios días o semanas ceden terreno frente a escapadas de dos, tres o cuatro noches, muchas veces definidas a último momento y condicionadas por el pronóstico del tiempo y el costo del combustible.





En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera fue uno de los más pesimistas y pronosticó que la temporada podría ser igual o peor que la anterior. Señaló que los fines de semana largos ya mostraron menos consumo, menor ocupación y estadías más breves. También advirtió sobre el impacto de los costos que enfrentan los comerciantes y prestadores turísticos.





En Miramar, el jefe comunal Sebastián Ianantuony anticipó números similares a los del verano pasado, aunque remarcó que la principal preocupación no está solamente en la ocupación, sino en cuánto gastan los visitantes. Según explicó, la estadía promedio pasó de 15 días en la pospandemia a 12, luego a tres o cuatro noches. También expresó preocupación por el cierre de los hoteles de Chapadmalal y la pérdida del movimiento turístico que generaban.





En el Partido de La Costa, el intendente Juan de Jesús espera una concurrencia similar a la temporada anterior, pero con decisiones de último momento y estadías más cortas. Para intentar sostener la demanda, el Municipio acordó con prestadores privados que los aumentos no superen el 10% o 15% respecto del verano pasado. También se preparan promociones como cuatro noches al precio de tres y beneficios cruzados entre alojamientos, balnearios y parques temáticos.





De Jesús estimó que la actividad turística genera entre 30.000 y 32.000 puestos de trabajo en el distrito y sostuvo que el desafío es ofrecer alternativas para distintos presupuestos. Además, destacó la importancia de los servicios de salud, la seguridad en las playas y la variedad de propuestas gastronómicas y recreativas.





Mar Chiquita también proyecta una temporada con dificultades. Su intendente, Walter Wischnivetzky, estimó una ocupación cercana al 50% para la primera quincena de enero y señaló que las escapadas de fin de semana son cada vez más importantes para sostener al sector hotelero y gastronómico. El distrito apuesta a sus corredores gastronómicos, fiestas populares, circuitos gratuitos de naturaleza y propuestas rurales para atraer visitantes.





Brasil, un competidor y el desafío de sostener el turismo interno





La diferencia cambiaria aparece como uno de los factores que pueden inclinar la elección de los turistas hacia Brasil. Los intendentes reconocen que el destino vecino ofrece ventajas económicas, aunque destacan la cercanía, la gastronomía, los servicios y las experiencias de la Costa Atlántica como argumentos para atraer a las familias.





Otro de los reclamos compartidos es la falta de una herramienta nacional de estímulo al turismo interno, como fue el programa PreViaje. Mientras tanto, los municipios buscan acuerdos con el sector privado para contener los precios, ofrecer descuentos y sostener una agenda de actividades gratuitas.





El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó una señal de alerta: de acuerdo con los datos de CAME citados en el informe, viajaron 1.410.000 turistas en todo el país, un 17,4% menos que en el mismo feriado de 2025. El gasto total registró una caída real del 30,3%.





Con este panorama, los destinos bonaerenses se preparan para un verano en el que la cantidad de visitantes no será el único indicador importante. La duración de las estadías, el consumo y la capacidad de las familias para afrontar los gastos serán determinantes para una actividad que sostiene miles de empleos y buena parte de las economías locales.